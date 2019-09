Klimademo: 25.000 demonstrieren in München für mehr Klimaschutz

Alleine in Würzburg hatten sich bis zum frühen Mittag mehr als 4.000 Menschen in der Innenstadt versammelt, in Nürnberg und Augsburg waren es jeweils um die 3.000, auf dem Königsplatz in München 25.000, wie die Polizei mitteilte. In mehr als 150 Ländern soll es Proteste geben, in Deutschland werden bundesweit Hunderttausende zum dritten globalen Klimastreik erwartet. In Bayern waren von der Schüler- und Studentenbewegung "Fridays for Future" Demos in mehr als 90 Städten angekündigt worden.

Anlass für die Demos ist der bevorstehende Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York.

Die Organisatoren der deutschen Proteste wollen zudem ein Signal an das Klimakabinett in Berlin senden, das am 20. September sein Maßnahmenpaket vorstellen will. Aber nicht nur den jugendlichen Aktivisten von "Fridays for Future" rufen zu den Protesten auf. Sie bekommen erstmals offiziell Unterstützung von mehr als 200 Organisationen und Initiativen. Das Spektrum reicht von Umweltschutz- und Menschenrechtsorganisationen, über Kirchen, Forschungseinrichtungen, Gewerkschaften bis hin zu Unternehmen.

Bei der Kundgebung in München will auch Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm teilnehmen. Vorab sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), er sei in engem Kontakt mit Partnerkirchen in aller Welt:

"Unsere Schwestern und Brüder dort berichten immer wieder von den schlimmen Folgen des Klimawandels in ihren Ländern und der Not, die daraus erwächst."

Die Menschen dort seien die ersten Opfer des Klimawandels, obwohl sie am wenigsten dazu beigetragen habe. Das sei ungerecht. Deswegen nehme er in deren Namen an der Demonstration teil, erläuterte Bedford-Strohm.

Bei der Kundgebung in München sagte Michael Sterner, Professor für "Energiespeicher und Energiesysteme" an der Technischen Hochschule Regensburg, die jungen Leute schafften, was Wissenschaftler seit 20 Jahren versuchten. Nämlich: "Den Klimaschutz ganz oben auf die politische Agenda zu setzen." Sterner gehört zu den Unterzeichnern der "Scientists for Future", einer Gruppe Wissenschaftler, die sich hinter die Forderungen der Aktivisten von "Fridays for Future" gestellt haben. Die Demo-Anmelder in München teilten mit, dass auch der TV-Moderator Joko Winterscheidt noch zur Kundgebung kommen wollte.

In Augsburg hatte das Bündnis "Augsburg handelt" zur Demo aufgerufen. Hinter dem Bündnis stehen rund 50 Organisationen. Darunter sind neben Umwelt- und kirchlichen Jugendverbänden auch Bäckereien, Bauunternehmen, Restaurants oder Krankenkassen. Unter den 3.000 Demonstranten waren nicht nur Schüler oder Studenten. Die Grünen-Landtagsfraktion, die ihre Herbstklausur in Adelsried bei Augsburg abhielt, unterbrach ihre Sitzung, um mitzudemonstrieren. Mit dabei war auch der prominente Gast bei der Klausurtagung: die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion Katrin Göring-Eckart.

Demonstriert wird für die Einhaltung der Pariser Klimaziele, also eine Begrenzung der Erderwärmung unter 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter.

Die "Fridays for Future"-Bewegung fordert deshalb einen raschen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und eine schnelle Bepreisung von Kohlendioxid-Emissionen. Beim ersten globalen Klimastreik am 15. März dieses Jahres beteiligten sich nach Veranstalterangaben in Deutschland rund 300.000 Menschen, beim zweiten globalen Klimastreik am 24. Mai kurz vor der Europawahl wurden etwa 350.000 Teilnehmer bundesweit registriert.

In Bayern sind weitere Demonstrationen in Bamberg, Ansbach, Ingolstadt, Passau, Regensburg, Augsburg, Landsberg und Freising angekündigt. Im gesamten Bundesgebiet sind mehr als 500 Klimaproteste geplant.