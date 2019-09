Klimademo: 25.000 demonstrieren in München für mehr Klimaschutz

Alleine in Würzburg hatten sich bis zum frühen Mittag mehr als 4.000 Menschen in der Innenstadt versammelt, in Nürnberg und Augsburg waren es jeweils um die 3.000, auf dem Königsplatz in München 25.000, wie die Polizei mitteilte. In mehr als 150 Ländern soll es Proteste geben, in Deutschland werden bundesweit Hunderttausende zum dritten globalen Klimastreik erwartet. In Bayern waren von der Schüler- und Studentenbewegung "Fridays for Future" Demos in mehr als 90 Städten angekündigt worden.

Anlass für die Demos ist der bevorstehende Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York.

Die Organisatoren der deutschen Proteste wollen zudem ein Signal an das Klimakabinett in Berlin senden, das am 20. September sein Maßnahmenpaket vorstellen will. Aber nicht nur den jugendlichen Aktivisten von "Fridays for Future" rufen zu den Protesten auf. Sie bekommen erstmals offiziell Unterstützung von mehr als 200 Organisationen und Initiativen. Das Spektrum reicht von Umweltschutz- und Menschenrechtsorganisationen, über Kirchen, Forschungseinrichtungen, Gewerkschaften bis hin zu Unternehmen.

An der Kundgebung in München nahm auch Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm teil. Vorab sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), er sei in engem Kontakt mit Partnerkirchen in aller Welt:

"Unsere Schwestern und Brüder dort berichten immer wieder von den schlimmen Folgen des Klimawandels in ihren Ländern und der Not, die daraus erwächst."

Die Menschen dort seien die ersten Opfer des Klimawandels, obwohl sie am wenigsten dazu beigetragen habe. Das sei ungerecht. Deswegen nehme er in deren Namen an der Demonstration teil, erläuterte Bedford-Strohm.

Auf der Demo in München sagte Bedford-Strohm, die Kirche thematisiere die Bewahrung der Schöpfung seit mehr als 30 Jahren. Er freue sich, dass junge Leute das Thema endlich in eine breite Öffentlichkeit bringen: "Wenn wir das Klima retten wollen, muss sich etwas ändern. Jeder von uns kann etwas voranbringen, aber dazu müssen die politischen Rahmenbedingungen stimmen." Er erwarte, dass die Klima-Vereinbarung von Paris, die in mühsamen Verhandlungen getroffen wurde, national überall umgesetzt werden: "Es gibt kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem."