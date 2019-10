Kriegsgräber auf Korsika: Eine Suche nach der unbekannten Ruhestätte

Wie ein Park wirkt diese Anlage auf vier grünen Terrassen, auf denen über 400 graue Granitblöcke stehen, umrahmt von duftenden, orangefarben und gelb blühenden Wandelröschen, Bougainvillea, Oleander, Palmen und Bananenstauden. Auf einer Plattform im oberen Teil der Anlage steht ein vier Meter hohes weißes Kreuz aus Carrara-Marmor, dessen Form an eine Figur mit ausgebreiteten Armen erinnert. Zu ihren Füßen sind 811 deutsche Tote des Zweiten Weltkriegs und 28 Kriegsgefange aus dem Ersten Weltkriegs bestattet.

839 Namen stehen auf den Granitblöcken.

Ein Name vorne, ein Name hinten. Christian Bauer, geboren am 17. November 1911 in Ingolstadt, gefallen am 25. September 1942 auf Korsika; Josef Burckardt, geboren am 28. November 1911 in Friesenried, gestorben am 13. April 1945 auf Korsika; Ambros Fritz, geboren am 19. März 1903 in Bamberg, gestorben am 19. Dezember in Kriegsgefangenschaft auf Korsika, oder Karl Leistle, 1910 in Nördlingen geboren und am 9. Januar 1945 gestorben - und so geht die Liste weiter.

Gabriele und Jürgen Klieme haben diesen Deutschen Soldatenfriedhof an einem Montag im September erreicht. Und da gerät das Ehepaar aus Franken zufällig in eine hochoffizielle Zeremonie. Sogar Luftwaffenattaché Martin Bungert als Vertreter der deutschen Botschaft ist gekommen, französische und korsische politische Repräsentanten, Vertreter des Volksbunds Deutscher Kriegsgräberfürsorge und eine Gruppe mitreisender Journalisten lauschen Reden über Frieden und Versöhnung.

Der deutsche Militärgeistliche Michael Gmelch von der Bundeswehrhochschule Neubiberg hält eine Andacht in französisch und deutsch. Französische Veteranen, in reich mit Orden dekorierten Uniformen, einer von ihnen 90 Jahre alt, stehen mit ihren Fahnen stramm vor dem hohen Kreuz. Der Reihe nach legen die Abordnungen Blumenbukette mit Schärpen ab. Zuvor hatten Delegationen dies schon an englischen und französischen Soldaten-Gräbern getan.

Es war im Jahr 1955, als das deutsch-französische Kriegsgräberabkommen in Kraft trat, in dem auch vorgesehen war, dass für alle auf der Insel Korsika gefallenen und verstorbenen deutschen Soldaten ein neuer Friedhof angelegt werden sollte. Der bisherige Soldatenfriedhof muss ein trauriger Anblick gewesen sein. Eine alte Fotografie zeigt schiefe und umgefallene Holzkreuze auf einem unebenen, löchrigen Feld: Raab zeigt eine alte Fotografie herum. Umbettungen von hier fanden im Jahre 1964 statt, heißt es in Unterlagen des Volksbunds Deutscher Kriegsgäberfürsorge. Es seien dabei bisher nicht bekannt gewesene Gräber aufgefunden und eine große Anzahl unbekannter Toter identifiziert worden.

Auf diesem früheren Friedhof könnte der Großvater von Gabriele Klieme noch ein Grab gehabt haben. Nun aber fehlt sein Name auf der Bastia-Liste der Toten des Zweiten Weltkriegs.

Der Geschäftsführer des Volksbund Deutscher Kriegsgräber Jörg Raab checkt per Smartphone die Online-Listen der Kriegsgräberfürsorge. Tatsächlich: kein Gräbner, kein Graebner, kein Grabner.

3,5 Millionen Mal im Jahr wird die Internetseite www.graebersuche-online.de des Volksbunds aufgerufen, sagt Raab. Aus dem Zweiten Weltkrieg gebe es heute noch über eine Millionen Vermisstenfälle.

Kliemes sind nach der Begegnung mit der Delegation noch einmal nach Bastia gefahren, um zu suchen. Sie hat es nicht glauben können, dass vom Grab ihres Großvaters einfach keine Spur zu finden ist, sagt Gabriele Klieme. Eine Erklärung könnte sein, dass der tote Soldat Willi Gräbner bei der Umbettung aus dem früheren Heldenfriehof nicht erfasst wurde, sagt Jörg Raab. "Vielleicht ist er als Unbekannter Soldat begraben worden". Kliemes haben nun einen Suchauftrag an den Volksbund gestellt und warten auf eine Antwort.

Dieser Text enstand im Rahmen einer Pressefahrt des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge.