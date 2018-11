Kriegsgräberfürsorge erinnert an die "vergessenen Toten" in Bulgarien

Die Generation der Überlebenden aus beiden Weltkriegen ist so gut wie ausgestorben. Wie wollen Sie künftig die Erinnerung an die Kriegstoten wachhalten?

Wenning: Soldatenfriedhöfe sind eigentlich eine Mahnung an die Lebenden, es ist ein Erinnerungsort an die jungen Menschen, die im Alter von 18 bis 22 Jahren ihr Leben durch Krieg und Gewalt gelassen haben, ein Erinnerungsort auch für die Verwandten, die dort wenigstens etwas Grabähnliches finden können. Das ist für uns alle ganz wichtig.

Sie sind der erste Landesvorsitzende, der nach 1945 geboren wurde. Welche Bedeutung haben Kriegsgräber für Sie persönlich?

Wenning: Ich habe es in meiner eigenen Familie erlebt, welche Probleme daraus entstehen können, nicht zu wissen, wo der Großvater geblieben ist, der in den Krieg gezogen ist und nicht wieder zurückkehrte. Wahrscheinlich ist er am 24. Januar 1945 in Ostpreußen ums Leben gekommen, mehr wissen wir nicht. Es gibt keinen Grabstein, keinen Ort der Trauer. Aber genau solche Orte müssen wir den Angehörigen geben, wenn es möglich ist.

Kann man Jugendlichen das Totengedenken heute noch vermitteln, wenn die Urgroßväter, die in den Weltkriegen gefallen sind, nicht mehr aktiv im Gedächtnis sind?

Wenning: Es wird natürlich immer schwieriger. Auf der anderen Seite habe ich es bei unseren Besuchen von Gräbern in Bulgarien erlebt, dass eine Kerze auf einem Grabstein stand und ein Zettel beigefügt war, den vier Kinder einer Schwester hingelegt haben, als sie das Grab des Onkels besuchten. Das Bedürfnis, dass man solche Gräber erhält, besteht ganz offensichtlich weiter. Es kann aber nicht nur um den baulichen Erhalt und die Pflege der Gräber gehen, sondern wir müssen der jungen Generation auch erklären, welche Probleme es mit sich gebracht hat, dass Hunderttausende, ja Millionen Menschen in diesen Kriegen ums Leben gekommen sind. Deswegen ist die Jugendarbeit ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.

Wie sieht die Jugendarbeit des Volksbunds im Einzelnen aus?

Wenning: Ein schönes Beispiel ist das Projekt einer Berufsschule in Überlingen, die seit vielen Jahren den Kontakt zu Bulgarien pflegt. Bei ihrem Besuch entdeckten die Schüler in Roshen, das am Rand des Pirin-Gebirges liegt, das Grab von vier deutschen Fliegersoldaten, die im Zweiten Weltkrieg bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen. Die Jugendlichen haben das Grab, das mitten im Wald liegt, gepflegt und auch den Weg dorthin als Friedenspfad gestaltet. Im nächsten Jahr wollen die Schüler erneut kommen, um Tafeln anzubringen und den Weg vom Gestrüpp zu befreien.