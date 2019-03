Lara Ermer: Poetry-Slammerin von Beruf

Die Bühne ist Laras Element

Auf der Bühne fühlt Lara sich wohl. Hier ist sie in ihrem Element. Dabei hat alles im stillen Kämmerchen begonnen: Schon als Kind hat sie Gedichte geschrieben, die sie heute fürchterlich findet. Sie hat sich später journalistisch betätigt und immer gerne mit Worten gespielt. Irgendwann haben Freunde ihr vom Format Poetry-Slam erzählt. "Dann hab ich mich zum ersten Mal in Fürth in St. Michael auf die Bühne gestellt und gewonnen. Ich hatte Blut geleckt und bin durch Deutschland, Österreich und die Schweiz getourt und mach das bis heute." Und Lara Ermer ist sehr gefragt: Inzwischen hat sie über 100 Auftritte pro Jahr im gesamten deutschsprachigen Raum.

"Es ist auch momentan mein einziger Job. Also das ist mein Lebensunterhalt - die Bühne."

Poetry-Slam ist in Deutschland unfassbar groß

Poetry-Slam ist eine Art Dichterschlacht. Hier treffen Rebellen der modernen Literatur und Wortkünstler aufeinander, um ihre Kräfte in Form von selbstgeschriebenen Texten zu messen. Dabei ist jede Art von Text erwünscht – ob Prosa, Lyrik, Hip Hop oder Experimentelles. Entstanden ist die Idee im Rahmen der "Open Stage-Bewegung" in den USA. Lara Ermer erzählt: "Da hatte ein Amerikaner - Marc Kelly Smith - die Idee, einen Wettbewerb einzubauen als Anreiz fürs Publikum. Und dann ist es sehr schnell weltweit über die Bars und Bühnen geschwappt."

"Deutschland hat die aktivste und größte Slam-Szene der ganzen Welt. Besagter Erfinder kommt auch regelmäßig nach Deutschland und ist beeindruckt, wie unfassbar groß das in Deutschland geworden ist."

Was genau bei so einem Slam passieren wird, lässt sich nie vorhersagen. Außer, dass das Publikum über Sieg oder Niederlage der Poeten entscheidet. "Es treten alle in der Vorrunde auf. Dann entscheidet das Publikum, wen sie nochmal hören wollen. Nur diese Leute dürfen im Finale noch einen zweiten Text machen. Dementsprechend kann das Publikum mitbestimmen und am Ende ein Sieger, eine Siegerin küren. Dadurch ist es für alle aufregender und hat mehr Pepp", findet Lara.

Wer gewinnt, ist egal

Lara Ermer hat schon viele Slams gewonnen. So wurde sie unter anderem fränkische U20 Poetry-Slam-Meisterin und bayrische Vizemeisterin. Trotzdem ist ihr der Wettbewerb ziemlich egal:

"Der Wettbewerb ist vor allem, um es spannender zu machen fürs Publikum. Wir alle freuen uns einfach, auftreten zu dürfen. Es ist völlig egal, wer da gewinnt."

2018 erhielt Lara Ermer den Kulturförderpreis der Stadt Fürth. Und jetzt ist sie auch Künstlerin des Monats März 2019 der Metropolregion Nürnberg. In der Begründung heißt es: "Ihre Themen sind aktuell und gesellschaftlich relevant, wie z.B. ihr Text über das Polizeiaufgabengesetz. Derzeit beschäftigt sie sich viel mit Emanzipation und Feminismus und mit Themen, die man durchaus als unangenehm empfindet und die mit Scham besetzt sind, wie zum Beispiel Menstruation und Sexualität." Auch beim Charity-Slam spricht Lara gemeinsam mit Slam-Kollegin Theresa Reichl über Frauen: