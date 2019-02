Leonardo da Vinci: Was seine drei wichtigesten Werke bedeuten

Leonardo war ein Außenseiter: unehelich geboren, Linkshänder, von seinem Vater nicht legitimiert. Wie wurde er zum Universalgenie der Renaissance?

Geboren wurde er am 15. April 1452 im toskanischen Weiler Anchiano bei Vinci, nicht weit von Florenz. Der Nachteil, als uneheliches Kind des Notars Piero da Vinci und der Magd Caterina geboren zu werden, wurde für ihn zur Chance: Er konnte nicht Notar wie sein Vater werden, wie es damals üblich war. Er musste gar nichts werden – und wurde alles.

Er zog mit seinem Vater nach Florenz, wo er die Lust am Musizieren, Zeichnen und Modellieren auslebte. Als er 17 war, steckte ihn sein Vater in die Werkstatt von Andrea del Verrocchio, einem Bildhauer, Maler und Goldschmied.

Zusammen mit seinem Meister malte Leonardo das Bild "Tobias und der Engel" und offenbarte bereits hier seine Klasse: Ein Fisch, in der Hand des Tobias, ein Hund zu Füßen des Engels und auch die Haare des Tobias zeigen seine Handschrift. Von Anfang malte er mit einer Liebe zum Detail: Er wollte Haare so malen, wie sie eben aussehen, ein nacktes Bein mit den sich abzeichnenden Muskeln, Sehnen und Knochen, einen Fisch mit seinen Schuppen, eine Landschaft so, wie sie dem Betrachter erscheint, wenn er in die Ferne blickt.

Notizbücher voll mit Naturstudien

Leonardo blieb auch nach der Lehrzeit bei Verrocchio, der einer Erzählung des Künstlerbiografen Giorgio Vasari (1511–1574) nach so beeindruckt war, dass er keinen Pinsel mehr angefasst haben soll.

In Verrocchios Werkstatt entwickelte Leonardo seine Sfumato-Technik, die Weichzeichnung von Objekten, um das Gemalte an das realistische Sehverhalten anzupassen. Seit 1472 findet sich sein Name in den Listen der Malergilde San Lucca von Florenz. Spätestens zu dieser Zeit begann er, Skizzen und Entwürfe in Notizbüchern festzuhalten, hier finden sich auch persönliche Gedanken, To-do-Listen und Tagebucheinträge.

Die Notizbücher sind voll von Naturstudien: Pflanzen, Tiere, Wasserstrudel, anatomische Zeichnungen von Frauen, Männern und sogar Ungeborenen im Mutterleib. Er hatte ein Faible für groteske Figuren, die er mit dem Rötelstift festhielt. Seine Arnolandschaft vom 5. August 1473 ist die erste datierbare Landschaftsdarstellung der abendländischen Kunstgeschichte.

Ausgeprägte Beobachtungsgabe

Er war wissbegierig, sein Antrieb war eine ausgeprägte Neugier. Leonardo studierte die geologischen Sedimente am Flussufer, bevor er seine Arnolandschaft malte. Er besaß durch optische Versuche die Fähigkeit, Lichtreflexe auf Objekten treffend darzustellen. Seine anatomischen Studien befähigten ihn, Körper von Menschen und Tieren realistisch darzustellen. Der Leonardo-Kosmos offenbart sich über seine Notizbücher, von denen rund ein Drittel erhalten ist, 7200 Seiten insgesamt.

Er war aber auch nachlässig in der Vollendung seiner Werke. Für seine Auftraggeber war er höchst unzuverlässig. Er ließ Gemälde unvollendet oder behielt sie einfach bei sich, verzichtete aber dann auch auf den Lohn.

Sicher hatte er eine ausgeprägte Beobachtungsgabe. Er studierte den Flügelschlag von Vögeln, um eigene Flugmaschinen zu konzipieren, er warf Blumensamen in einen Bachlauf, um dessen Strömungsverhalten für Wasserprojekte zu nutzen. Ihn interessierte nicht nur, wie die Dinge sich abspielten, er wollte auch wissen, warum. Er fragte, warum der Himmel blau ist, warum der Mond leuchtet und wie die Wolken beschaffen sind, warum der Mensch gähnen muss und warum beide Augen immer in dieselbe Richtung blicken. Und er konnte wochenlang darüber sinnieren, wie man mit Zirkel und Lineal in einen Kreis ein flächengleiches Quadrat einzeichnen kann. Das mathematische Problem der Quadratur des Kreises fesselte ihn bis an sein Lebensende.

Der vitruvianische Mensch

Er dachte in Analogien, also in Entsprechungen in verschiedenen Bereichen. Ein Ergebnis davon ist seine Zeichnung des vitruvianischen Menschen, die auf der italienischen Ein-Euro-Münze abgebildet ist. Leonardo erkannte analoge Proportionen im Körperbau des Menschen, geometrischen Flächen, Grundrissen von Tempeln und musikalischen Harmonien. Er beobachtete die Natur und brachte in seinen Skizzen das Geflecht menschlicher Adern in Zusammenhang mit dem Wurzelwerk von Pflanzen; aufgewühlte Wasserläufe inspirierten ihn beim Malen von Haarlocken, Flusslandschaften verglich er mit Baumzweigen, den Fötus in der Gebärmutter mit dem zusammengefalteten Spross einer Pflanze. Er glaubte an die Einheit der Natur und konnte deshalb Dinge entdecken, die anderen verborgen waren. Umgekehrt verband er die Disziplinen und konnte deshalb großartige Dinge in den verschiedensten Bereichen erschaffen. Er war Inbegriff eines universalen Geistes, jemand, der die Schöpfung und den Platz des Menschen darin begreifen wollte.

Leonardo-Biograf Walter Isaacson sieht in den wissenschaftlichen Studien Leonardos das tiefe Bedürfnis, "die Schönheit der Schöpfung zu ergründen". Isaacson: "Er glaubte an das Wunderbare und Ehrfurchtgebietende der Schöpfung, doch in seinen Augen konnte man sie durch Wissenschaft und Kunst erforschen und viel besser wertschätzen als durch die von der Kirche verordneten Dogmen."

"Der Mensch ist das Abbild der Welt", war Leonardo überzeugt. In der Einheit vom Mikrokosmos des Menschen und dem Makrokosmos des Universums zeigte sich für ihn die Schönheit der Schöpfung. Und das war es auch, was er mit seinen Werken zeigen wollte.

Bestenfalls 15 Gemälde von Leonardo erhalten

Ab 1477 stieg er zu den führenden Malern der Stadt auf – als freier Künstler unter der Patronage von Lorenzo di Medici (1449-1492), dem Stadtherrn von Florenz. Er malte Auftragsporträts und Madonnenbilder. Er war leicht ablenkbar. Sobald die Herausforderung fehlte oder etwas zur Routine wurde, wandte er sich anderen Dingen zu. Er nahm den Auftrag für ein Altarbild über die Anbetung der Heiligen Drei Könige an, ließ die Arbeit jedoch liegen, als er 1481 die Chance für eine Stelle am Hof der Familie Sforza in Mailand sah. Er bewarb sich als Militäringenieur ("Ich kann auch Kanonen bauen"), erst in letzter Hinsicht als Architekt, Bildhauer und Maler. Er bekam den Job, wirkte in Mailand aber letztendlich vor allem als Organisator für Hofzeremonien und Festivitäten.

Von Leonardo sind viele Zeichnungen, aber bestenfalls 15 Gemälde erhalten. Jedes Werk für sich erzählt etwas Besonderes über seine künstlerische Entwicklung, aber drei Exponate ragen heraus: Der vitruvianische Mensch, das Abendmahl und die Mona Lisa.