Mathe-Tipps für einen glücklichen Alltag

Auch für Fußballmannschaften hat der Statistiker einen wichtigen Rat: Beim Elfmeterschießen sollte man der gegnerischen Mannschaft nie freiwillig den Vortritt lassen. Wer den Reigen der Torschüsse beginnt, gewinnt am Ende mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent. Ursache dürfte der psychische Druck sein, der auf den Zweitschießenden liegt - sie müssen in der Regel einen eben erzielten Vorsprung des Gegners ausgleichen, was auch den abgebrühtesten Spieler ein bisschen nervös machen und damit zu Fehlern führen kann.

Zu den erstaunlichsten Phänomenen gehört wohl die sogenannte Benford-Regel, die besagt: Die Zahlen, mit denen wir hantieren, beginnen sehr viel häufiger mit einer 1, 2 oder 3 als mit einer 8 oder einer 9. Das hat verstörende Auswirkungen. Steuererklärungen werden inzwischen mit einer Software geprüft, um Tricksern auf die Spur zu kommen. Tauchen dort überraschend häufig Zahlen auf, die mit einer hohen Ziffer beginnen, schauen sich die Beamten die eingereichten Unterlagen noch einmal genauer an. Nach demselben System konnte man Hesse zufolge Entwicklungsländern nachweisen, dass sie systematisch ihre Wirtschaftsdaten manipulieren. Es sei "ziemlich schwer, Daten unauffällig zu fälschen", erklärt der Mathematiker.

Todesrisiko am eigenen Geburtstag am höchsten

Die Liste der in dem Buch präsentierten verblüffenden Erkenntnisse ließe sich fortsetzen - etwa damit, dass das Todesrisiko am eigenen Geburtstag am höchsten ist, wie man Jetlag am effektivsten bekämpft und warum Vorsorgeuntersuchungen zu Brust- und Prostatakrebs offenbar nur einen sehr geringen Einfluss auf die Lebenserwartung haben. Das Buch ist eine unterhaltsame Mischung aus Psychologie, Lebenshilfe und Anleitungen, wie wir Zahlen zu unserem eigenen Vorteil nutzen können.