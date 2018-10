Mit Fingerspitzen statt Strahlen - taktile Untersuchung statt Mammographie

es gibt einen neuen Beruf für Blinde: die medizinisch taktile Untersucherin, die mit ihren Fingerspitzen mindestens genauso gut Veränderungen in der Brust ertastet wie die Mammographie

Eine Mammographie wird nur alle zwei Jahre gewährt. Die Tastuntersuchung gehört aber zur jährlichen Brustkrebsvorsorge. Hier bekommt jetzt die Ärzteschaft Verstärkung durch blinde Frauen, die die Brust der Patientinnen abtasten. Denn sie verfügen über einen überlegenen Tastsinn und sind genauer als Sehende. Das Verfahren dauert zwischen einer halben und einer Stunde. Mittlerweile ist die "Medizinisch taktilie Untersucherin" ein neuer, anerkannter Beruf. Die Ausbildung bietet "Discovering Hands" mit Sitz in Mülheim an der Ruhr an. Hier finden Sie auch die Arztpraxen, die dieses Verfahren jetzt schon anbieten.