Musiker*innen der Staatsbad Philharmonie Bad Kissingen kämpfen für Tarifvertrag

Die Bad Kissinger*innen sind stolz auf ihre Geschichte. Monarchen und Politiker wie Otto von Bismarck hielten sich im Norden Bayerns bereits zur Kur auf - man ist laut Umfragen heute der "bekannteste Kurort Deutschlands" und außerdem seit einiger Zeit zusammen mit zehn weiteren Kurstädten Unesco-Welterbe. Nicht ganz so stolz dürfte man in Bad Kissingen derzeit jedoch auf ein anderes Thema blicken: den Tarifkonflikt ums dortige Kurorchester, die Staatsbad Philharmonie.

Fronten sind verhärtet

Kurz zusammengefasst geht es in dem teilweise seit Jahren schwelenden Streit um die Löhne und die Arbeitsbedingungen der zehn Berufsmusiker*innen, die weltweit als einziges Profiorchester noch in der sogenannten großen Berliner Salonorchester-Besetzung spielen. Träger des Kurorchesters ist die Staatsbad GmbH, ein Unternehmen, das der Stadt Bad Kissingen mehrheitlich gehört - zusammen mit dem Freistaat. Chef des Orchesters ist also irgendwie auch Oberbürgermeister Dirk Vogel (SPD).

Die Fronten zwischen dem Orchesterträger, der nach außen offiziell von Staatsbad-Geschäftsführerin Sylvie Thormann vertreten wird, sowie den Musiker*innen sind einigermaßen verhärtet - denn die bestehen darauf, sich bei den Tarifverhandlungen von der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) vertreten zu lassen. "Dass ein SPD-Kommunalpolitiker diesen Wunsch ignoriert, das macht uns fassungslos", sagt eine DOV-Sprecherin. Zumal auch Vogels SPD-Vorgänger ähnlich agiert habe.

Viele Konzert-Besucher*innen haben Verständnis

Seit Monaten machen die Musiker*innen rund um Orchesterleiter und Intendant Burghard Tölke auf ihre Situation aufmerksam. Mal tragen sie bei einem Konzert Streikwesten, mal ziehen sie in einem öffentlichen Protestmarsch zum Büro des Oberbürgermeisters. "Die Reaktionen sind ziemlich gemischt", sagt Tölke. Viele Konzert-Besucher*innen hätten Verständnis, andere wiederum - vor allem in den sozialen Medien - werfen den Musiker*innen wegen ihrer Forderungen Raffgier vor.