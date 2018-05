Auf Esskultur wird viel Wert gelegt

Auf dem Tisch im Gruppenraum stehen Schüsseln mit Bananenscheiben, Sonnenblumenkernen, Beeren und anderen gesunden Frühstückszutaten. Die Ernährung spielt in dieser Kita eine nicht unbedeutende Rolle. Hier wie in vielen anderen Großstadtkindergärten kommen einige der Zwerge ohne Frühstück in die Kita, erzählt Hirschbolz-Ter.

"Wir haben Kinder von Sozialhilfeempfängern, Migranten oder ganz jungen Eltern, die wissen nicht, dass man Kindern keinen Eistee oder so geben soll", erklärt die Leiterin. Und die Kinder lernen, mit Messer und Gabel zu essen, ordentlich am Tisch sitzen und sich gepflegt beim Essen zu unterhalten. Zu den Besonderheiten an der Hans-Georg Karg-Kita gehören aber wohl auch die Kita-Leiterin und ihre Mitarbeiter: Die Selbstverständlichkeit, mit der sie stets ihre Schützlinge ins Zentrum stellen, ist beeindruckend. Nicht den Bruchteil einer Sekunde zögert Hirschbolz-Ter bei der Frage, was die Nürnberger denn mit 25.000 Euro Preisgeld angefangen hätte, wenn sie Deutschlands beste Kita geworden wäre? "Das müssen wir die Kinder fragen!"