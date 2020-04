Online-Aktion zum Todestag Bonhoeffers: "Von guten Mächten" zusammen vortragen

Am Donnerstag, 9. April 2020, jährt sich der Todestag des NS-Widerstandskämpfers und evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer zum 75. Mal. Die Evangelische Jugend in Bayern (EJB) wollte dazu eigentlich ein internationales Jugendtreffen unter dem Motto "mensch.bonhoeffer - Freiheit wagt zu handeln" in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg abhalten, doch aufgrund des neuartigen Coronavirus musste die Veranstaltung abgesagt werden.

Stattdessen möchte die EJB nun mit einer Online-Aktion an Bonhoeffers Todestag erinnern.

Dazu sollen am Donnerstag, 9. April, auf allen Social-Media-Kanälen unterschiedliche Statements zu Bonhoeffer erscheinen. Gleichzeitig kann sich jeder daran beteiligen, indem er seine Lieblingsstelle aus Bonhoeffers Gedicht "Von guten Mächten" vorträgt und sich dabei filmt. Das Video kann dann an die EJB geschickt werden.

Dietrich Bonhoeffer: Alle können bei der Online-Aktion der EJB mitmachen

Bei "Von guten Mächten" handelt es sich um den wohl bekanntesten Text von Dietrich Bonhoeffer. "Das Gedicht schenkt vielen Menschen, hier in Deutschland und weltweit, auch heute noch Trost, Kraft und Zuversicht. Indem wir Bonhoeffers Worte sprechen, gedenken wir seiner, seiner Familie, allen Opfern des Nationalsozialismus und verbinden uns in einem gemeinsamen Gebet", schreibt die EJB über ihre Online-Aktion.

Wer mitmachen will, kann sein Video einfach per Mail an greim@ejb.de schicken oder es direkt in die Cloud der EJB hochladen. Gerne können Videos auch direkt am Donnerstag, 9. April, mit dem Hashtag #menschbonhoeffer auf Instagram oder auf der EJB-Facebook-Seite gepostet werden.

"Du darfst sprechen, singen, rappen, Musikinstrumente zu Hilfe nehmen, unterschiedliche Sprachen verwenden - ganz wie es dir passt. Alle sind eingeladen!", so die EJB und weiter: "Je mehr Leute sich einbringen, desto vielstimmiger wird unser Gebet. Es gibt kein falsch oder richtig, kein gut oder schlecht. Sei einfach Teil einer gemeinsamen Aktion des Gedenkens und der Zuversicht!"

