Paul McCartney legt Lösungen für die Klimaerwärmung vor

Wer bei "Less meat, less heat" ein umfangreiches Werk mit vielen Zahlen, Fakten und Fallbeispielen erwartet, wird sich wundern, wenn er ein lediglich 72 Seiten dickes Büchlein in der Hand hält, das den Titel (Hosen-)Taschenbuch redlich verdient. Was vielleicht daran liegt, dass es streng genommen kein als "Buch" angelegtes Statement des Autors ist, sondern die mit Fotos, Zeichnungen und – zur Auflockerung – drei persönlichen Kochrezepten angereicherte Druckversion einer Rede, die Paul McCartney im Jahr 2009 vor dem Parlament der Europäischen Union in Straßburg zum Tagesordnungspunkt "Globale Erwärmung und die Nahrungsmittelpolitik: weniger Fleisch = weniger Erwärmung" hielt. Claudius-Verlagsleiter Martin Scherer entdeckte die Rede im Internet und hatte die Idee, daraus ein Buch zu machen. Es wurde Kontakt mit Paul McCartneys Büro aufgenommen, wo man die Verantwortlichen überzeugte, dass der Text wahrscheinlich irgendwann in den Weiten des Netzes verlorenginge, wenn er nicht als Buch erschiene. Dass McCartneys Worte auch noch zehn Jahre später ihre Gültigkeit haben, zeigt, wie dringend das Problem der globalen Erwärmung immer noch ist. In Buchform kann man die Botschaft buchstäblich mit den Händen greifen.

McCartney bezeichnet die Lektüre eines Berichts der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2006 als Anstoß für seine Autorentätigkeit, da der UN-Text "Der lange Schatten der Tierhaltung" nicht von überzeugten Vegetariern wie ihm, sondern von vermeintlichen "Fleischessern" verfasst wurde, die seine Haltung zum Tierschutz teilten.

"Veggie Day"

Noch bevor er seine Überzeugungen mit zahlreichen Beispielen und Zahlen untermauert, schlägt McCartney eine Maßnahme vor, mit der die Probleme der globalen Erwärmung vielleicht nicht gelöst, aber zumindest gemindert werden könnten: ein fleischfreier Montag. Das erinnert hierzulande ein bisschen an den "Veggie Day", einen Vorschlag der Grünen im Bundestagswahlkampf 2013, nach dem ein fleischfreier Tag an öffentlichen Kantinen und Schulen zur Pflicht gemacht werden sollte. Die Idee nach einem bereits 2010 auf einer Bundesdelegiertenkonferenz gefassten Beschluss sollte demnach als eine "wirksame Demonstration" verstanden werden, mit der "mehr Menschen zum Nachdenken über ›eingefleischte‹ Konsumgewohnheiten" bewegt werden könnten.

Die Grünen verbrannten sich an ihrem Vorstoß damals die Finger: Sie beförderten damit weiter ihr Image als "Verbotspartei". Paul McCartney, als Schöpfer zahlreicher Hits für Generationen und von der Queen geadelter Konsens-Saubermann dagegen, würden wohl die wenigsten an den öffentlichen Pranger stellen. Was nicht nur daran liegt, dass man hinter den Augen des in Würde gealterten 76-Jährigen auch heute noch den unschuldigen Pilzkopf sieht, der mit seinen Kumpels John Lennon, George Harrison und Ringo Starr zu Beginn der 1960er-Jahre Pop-Geschichte schrieb. McCartney schreibt seine Idee des fleischfreien Montags nicht mit ernster Miene und erhobenem Zeigefinger vor, sondern stellt sie als sinnvolle und nachhaltige Alternative dar, die sogar Spaß machen könnte.

Motto-Song zum Mitsingen

Und er hat sogar einen Song darüber geschrieben: Die eingängige Midtempo-Nummer "Meat Free Monday" stellte er im Dezember 2009 kostenlos zum Download auf seine Webseite. Auf YouTube gibt es dazu sogar ein Video, in dem in bester Tradition zum klassischen Bob-Dylan-Clip "Subterranean Homesick Blues" die Textzeilen von verschiedenen Personen abwechselnd in die Kamera gehalten werden. Der Textinhalt ist so leichtgewichtig auf den Punkt gebracht wie das klassische Vers-Refrain-Bridge-Refrain-Vers-Schema des Dreiminüters: Der fleischfreie Montag sei – weil es sich auf Englisch so schön reimt – ein "Spaß-Tag". Man solle an Treibhausgase, schmelzende Polarkappen und steigende Meeresspiegel auf der ganzen Welt denken, kurz: an die Zukunft. Die Melodie und der Text bleiben sofort im Ohr. Kein vielschichtiges Meisterwerk, aber große Pop-Kunst eben, von einem der größten Popsongschreiber des Planeten.

Dem EU-Parlament erklärte McCartney seine Gedanken dann etwas ausführlicher. Seine Thesen halten in ihrer Schlichtheit im Detail möglicherweise dem knallharten Faktencheck nicht stand, leuchten aber vom Grund her ein und sind in der Sache richtig. Hier nur ein paar Beispiele: Die Tierproduktion produziere mehr Treibhausgase als Autos, Züge und Flugzeuge zusammen. Es würden gnadenlos Wälder abgeholzt, um Weideland für Tiere zu schaffen. "Für die Herstellung eines einzigen Hamburgers wird so viel Wasser verbraucht, dass Sie vier Stunden damit duschen könnten", sagt McCartney. Auf die Tierproduktion entfielen acht Prozent des globalen Wasserverbrauchs. Zudem würde jede Menge Lachgas erzeugt, welches das Klima 310-mal stärker anheize und für 114 Jahre in der Atmosphäre verbleibe.