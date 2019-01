Regensburg will Bootsflüchtlinge aufnehmen

Die Stadt Regensburg hat sich bereit erklärt, Flüchtlinge des Rettungsschiffes des Regensburger Vereins "Sea-Eye" aufzunehmen. Die Regensburger Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) will einer Mitteilung zufolge erneut Kontakt mit dem Kanzleramt und dem Bundesinnenministerium aufnehmen und dabei das Angebot der Stadt wiederholen, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. "Wir können nicht tatenlos zusehen, wie Menschen ertrinken oder hilfesuchend auf dem Meer verbleiben - besonders bei dieser stürmischen Wetterlage", betonte Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer.

Bereits im letzten Jahr habe die Stadt Regensburg als Zeichen der Humanität und Solidarität angeboten, in Not geratene Geflüchtete aufzunehmen. "Solange Menschen auf der Flucht im Meer sterben, muss es intensive Anstrengungen geben, um die Geflüchteten gerecht in Europa zu verteilen und den Fluchtursachen zu begegnen", erklärt die Bürgermeisterin. Die Stadt setzt sich der Mitteilung zufolge gerade auch wegen der in Regensburg beheimateten Rettungsorganisation Sea-Eye e.V. besonders dafür ein, die Seenotrettung im Mittelmeer aus humanitären Gründen zu ermöglichen.