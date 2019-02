16.02.2019

Heilpädagogisches Reiten

Reittherapie in Nürnberg: Pferde gehen in Pension

Erfolgreich unterstützen Therapeuten am Nürnberger Martin-Luther-Haus mit speziell ausgewählten Tieren Kinder in ihrer Entwicklung. Doch nun müssen einige Therapiepferde altersbedingt in den Ruhestand. Was Tier und Mensch im Reittherapiezentrum gemeinsam leisten, und welche Schwierigkeiten es dabei gibt.