Rosch Haschana: Wie das jüdische Neujahrsfest gefeiert wird

Typische Speisen zu Rosch Haschana

Honig und Granatapfel symbolisieren ein süßes neues Jahr. Auch bei Blogger Asaf Erlich dürfen diese beiden Speisen an Rosch Haschana nicht fehlen. Er selber geht zwar nicht in die langen Gottesdienste in die Synagoge, aber mit Freunden und der Familie trifft er sich zum gemeinsamen feierlichen Essen.

Rosch Hashana ist ein ernster Tag, aber kein Trauertag, findet Erlich. Eine Party wie an Silvester gibt es am jüdischen Neujahrsfest nicht. Dafür aber jede Menge Mails, WhatsApp-Nachrichten und Videobotschaften für die Freunde und Verwandten in Israel, sodass am Abend von Rosch Haschana regelmäßig das Handynetz in Israel zusammenbricht.