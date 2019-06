"Sea-Watch"-Kapitänin Carola Rackete in Lampedusa unter Hausarrest

Die Festnahme der deutschen "Sea-Watch"-Kapitänin Carola Rackete in Italien hat in Deutschland vielfach Empörung ausgelöst. Die 31-Jährige war am Samstagmorgen in Lampedusa festgenommen worden, unmittelbar nachdem sie das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" mit 40 Flüchtlingen ohne Genehmigung in den Hafen der italienischen Insel gesteuert hatte. (Die Sea-Watch-Organisation berichtete in dieser Mitteilung über diese Aktion) Die Migranten, die mehr als zwei Wochen an Bord waren, gingen nach Medienberichten in Italien an Land. Inzwischen steht Rackete unter Hausarrest.

Außenminister Heiko Maas (SPD) appellierte per Twitter an die italienische Justiz, die Vorwürfe schnell zu klären. "Menschenleben zu retten, ist eine humanitäre Verpflichtung. Seenotrettung darf nicht kriminalisiert werden", erklärte der Minister am Samstag. Auch weitere Politiker von SPD, Grünen und Linken setzten sich für Rackete ein. Vertreter der evangelischen Kirche sprachen von einer "Schande für Europa".

Italien hatte das Anlegen des Schiffes nicht genehmigt. Es wurde im Hafen umgehend von Polizei und Zollbehörden beschlagnahmt. Die Kapitänin steht nach Angaben der Organisation "Sea-Watch" unter Hausarrest. Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen wegen Beihilfe zur illegalen Einreise aufgenommen, sagte ein "Sea-Watch"-Sprecher. Ihr droht eine Haftstrafe zwischen drei und zehn Jahren. Laut Auswärtigem Amt wird der Fall durch die Botschaft in Rom konsularisch begleitet.

Vater hofft auf rasche Freilassung von Carola Rackete

Der Vater von Rackete sagte dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland", er hoffe auf eine rasche Freilassung seiner Tochter. Sie sei "lustig und guter Dinge" und "bei einer sehr netten Dame untergebracht, die sich rührend um sie kümmert", sagte Ekkehart Rackete aus dem niedersächsischen Hambühren, nachdem er nach eigenen Angaben am Samstag mit seiner Tochter telefoniert hatte.

SPD, Linkspartei und Grüne kritisierten die Festnahme scharf. Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer betonte: "Die Lebensretter auf See dürfen nicht kriminalisiert werden." Seenotrettung sei eine humanitäre Verpflichtung und kein Verbrechen, sagte sie den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe.

Grünen-Chef Robert Habeck sagte dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland", der eigentliche Skandal seien das Ertrinken im Mittelmeer, die fehlenden legalen Fluchtwege und ein fehlender Verteilmechanismus in Europa. Habeck forderte die Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, "dass die Rettung von Ertrinkenden im staatlichen Auftrag oder staatlich organisiert geschieht". Der außenpolitische Sprecher der Linken-Fraktion im Bundestag, Stefan Liebich, rief die Bundesregierung auf, sich für die Freilassung von Rackete einzusetzen. Zudem solle sie eine europäische oder deutsche zivile Rettungsmission auf den Weg bringen, sagte Liebich der "Welt".

Festnahme: Rakete muss für Aktion Verantwortung übernehmen

Allein die FDP hält die Festnahme der "Sea-Watch"-Kapitänin für gerechtfertigt. "Sie wird trotz edler Motive für diese illegale Aktion die Verantwortung übernehmen müssen", sagte Bijan Djir-Sarai, außenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, der "Welt" (Online). "Die Rechtsstaatlichkeit ist außerordentlich gefährdet, wenn unter Berufung auf gesinnungsethische Motive Gesetze gebrochen werden."

Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm erklärte in Hannover, die Festnahme mache ihn "traurig und zornig": "Eine junge Frau wird in einem europäischen Land verhaftet, weil sie Menschenleben gerettet hat und die geretteten Menschen sicher an Land bringen will. Eine Schande für Europa!". Der komplette Text, mit dem Bedford-Strohm auf die Festnahme reagiert hat, findet sich in seiner Facebook-Historie unter diesem Link.

Kirchentagspräsident Hans Leyendecker sagte, es brauche jetzt "die Solidarität der Anständigen". "Wer die mutige Kapitänin Rackete festnehmen lässt, wer Helfer wie Carola Rackete verfolgt, erschlägt die Menschlichkeit", sagte Leyendecker.

Die Besatzung des Rettungsschiffes hatte am 12. Juni insgesamt 53 Flüchtlinge in Seenot vor Libyen gerettet. Einige der Flüchtlinge durften bereits als Notfälle an Land gehen. Eine Rückkehr nach Libyen hatte die Organisation Sea-Watch wegen des Bürgerkriegs dort ausgeschlossen.