"Spur der Zeit": Was es auf dem Sonnenuhrenweg in Röttingen zu entdecken gibt

Die "Gnomonik" – also die Lehre von den Sonnenuhren – fasziniert die Menschen von der Antike bis heute. Die weltweit meisten Sonnenuhren stehen im 1.700-Einwohner-Städtchen Röttingen.

Auf den ersten Blick denkt man an ein Kunstwerk. Eine stilisierte Harfe vielleicht? Oder eine Art Zange? Helmut Cerdini schmunzelt in sich hinein. Wenn er nämlich an diesem Objekt eine seiner Führungen beginnt, staunen die Zuhörer nicht schlecht. Denn die "Harfenzange" ist nichts von dem, sondern eine Sonnenuhr. Nur eben keine mit flachem Ziffernblatt und Zeitstab, sondern komplexer.

Sie ist eines von 30 Exponaten auf dem Sonnenuhrenweg im unterfränkischen Röttingen. Entwickelt und gebaut hat die 30 Sonnenuhren der inzwischen verstorbene Schlossermeister Kurt Fuchslocher aus dem benachbarten württembergischen Kurstädtchen Bad Mergentheim. Bis zur Pensionierung mit knapp 50 Jahren arbeitete er als Kompenseur – er wartete und entmagnetisierte die Kompasse in den Bundeswehr-Helikoptern am Heeresflugplatz Niederstetten. In seiner freien Zeit bastelte er Sonnenuhren. Seine Frau sagte mal, sie sei mit einer Sonnenuhr verheiratet.

Wie Sonnenuhren genauer geworden sind

Sonnenuhren gibt es seit Menschengedenken. Schon die Mayas, die alten Ägypter, die Chinesen oder die Griechen haben mithilfe des Sonnenstandes den Tag vermessen. Während Sonnenuhren damals immer nur die jeweilige Ortszeit mehr oder weniger genau angezeigt haben, können die modernen Sonnenuhren viel mehr. Sie können bis auf fünf Minuten genau auch die seit dem Jahr 1892 künstlich festgelegten Stunden anzeigen, also etwa die Mitteleuropäische Normal- oder Sommerzeit.

Sonnenuhrenexperte Helmut Cerdini kommt richtig ins Schwärmen, wenn er Besuchergruppen durch die kleine mittelalterliche Stadt führt, von Sonnenuhr zu Sonnenuhr. "Zuerst erzähle ich ein bisschen was über die Geschichte und Funktionsweisen, dann ziehen wir los", sagt er.