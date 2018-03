Steckbrief Martin Luther: Biografie des Reformators

Martin Luther (1483-1546) hat die Kirchengeschichte in Deutschland wesentlich geprägt. Das haben spätestens all die Ausstellungen, Bücher und Veranstaltungen gezeigt, die 2017 zum 500. Reformationsjubiläum erschienen sind. Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die Tür der Wittenberger Schlosskirche geschlagen haben. Dieses Ereignis gilt als Auslöser der Reformation, die eigentlich die Erneuerung der katholischen Kirche zum Ziel hatte, die in der Folge aber die Kirche spaltete und zu Veränderungen in der ganzen Gesellschaft führte.

Noch immer begegnet man den Spuren des Reformators an vielen Stellen: Schulen, Krankenhäuser und Universitäten tragen in Gedenken seinen Namen. Wittenberg, die Wartburg, die Veste Coburg und seine Heimat Eisenach sind zu Symbolorten geworden. Doch wer war der Mann, der eigentlich Jurist werden wollte und der - der Legende nach - durch einen Blitzschlag ein Glaubensversprechen ablegte? Was waren die entscheidenden Stationen seines Weges? Ein chronologischer Steckbrief soll das verdeutlichen.

Martin Luther: Ein Steckbrief