Streubomben fordern immer mehr Opfer - fast die Hälfte sind Kinder

Verlor mit 5 Jahren durch eine Streubombe in Syrien ihr Bein: Die heute 11-jährige Salam lebt mit Prothesen

© S.Khlaifat / HI

Im vergangenen Jahr sind erneut mehr Menschen durch Streubomben verletzt oder getötet worden. Mindestens 360 Menschen weltweit seien derartigen Waffen zum Opfer gefallen, hieß es im Streubomben-Monitor der Hilfsorganisation Handicap International (HI), der am Mittwoch in München veröffentlicht wurde. Der Streubomben Monitor 2021 bewertet die Umsetzung des Oslo-Vertrags für das Kalenderjahr 2020.

Streubomben verletzen und töten Zivilist*innen

Das sei ein Anstieg von 30 Prozent in drei Jahren. Alle Opfer seien Zivilistinnen und Zivilisten gewesen, erklärte die Expertin der Organisation, Eva Maria Fischer. 44 Prozent von ihnen waren demnach Kinder. Das internationale Abkommen zum Verbot von Streumunition trat 2010 in Kraft.

Laut dem Bericht wurden Streubomben im vergangenen Jahr vermehrt im Bergkarabach-Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan eingesetzt. Auch im Irak und dem Südsudan setzten sie Konfliktparteien ein.

Dunkelziffer vermutlich weitaus höher

Die Mehrheit der Opfer werde derweil in Syrien verzeichnet, wo diese Waffenart seit 2012 regelmäßig eingesetzt werde.

Handicap zufolge ist es wahrscheinlich, dass die Zahl der Opfer in Wirklichkeit weitaus höher liegt. Besonders entsetzlich sei der Einsatz der Waffe in dicht besiedelten Gebieten, sagte Fischer.

Munition bleibt lange eine tödliche Bedrohung für Zivilbevölkerung

Streubomben träfen zudem die Menschen nicht nur bei ihrem direkten Einsatz, sondern auch noch Jahre danach: "Nicht explodierte Munition bleibt lange Zeit eine tödliche Bedrohung für das Leben von Zivilist*innen."