Sukkot - das jüdische Laubhüttenfest

Zudem ist Sukkot ein Erntedankfest. Im jüdischen Jahr gibt es drei davon: Tu Bischwat, Schawuot und Sukkot. Deshalb sind auch die Synagogen, ähnlich wie beim christlichen Erntedankfest, mit Früchten und Blumen geschmückt.

Palmenzweige und Etrog im Festtagsstrauß

Dabei darf der Festagsstrauß nicht fehlen. Er wird aus Palmenzweigen, Myrtezweigen, Bachweiden und dem Etrog, einer zitronenartigen Frucht gebunden. Sie symbolisiert das Herz des Menschen. Der Strauß wird als Dank für die Ernte durch die Synagoge getragen. Übrigens geht auch "Thanksgiving" in den USA auf das Laubhüttenfest zurück.

Tanzen mit den Tora Rollen

Mit dem Tora-Freudenfest "Simchat Tora" am Tag nach Sukkot geht die lange Reihe von Feiertagen zu Ende. An diesem Tag liest man den letzten Abschnitt aus der Tora, den fünf Büchern Moses . Die Lesung ist in 52 Wochenabschnitte aufgeteilt und mit dem neuen Jahr fängt man wieder von vorne an zu lesen, mit der Schöpfungsgeschichte. "Unsere Beziehung zur Lehre hat keinen Anfang und kein Ende und geht in einem ewigen Kreislauf weiter," erklärt der Rabbi aus München, "und wir feieren die Beziehung zu diesen fünf Büchern, die unser Lebensweg sind. " Auch im neuen jüdischen Jahr 5780.