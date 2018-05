Jeder ist herzlich eingeladen, das Bier mit Dattelgeschmack am Israeltag (21.6.2018) auf dem Münchner Odeonsplatz zu probieren und mit dem Münchner Brauer Günter Baumann und seinen israelischen Kollegen Leonid Lipkin und Erik Salarov anzustoßen. Die drei Profis werden sich jetzt regelmäßig austauschen und telefonieren. In Münchens Brauereigaststätten haben die drei schon mal die besten bayerischen Biere getestet und auch das deftige Essen probiert. "Ich mag das bayerische Essen sehr gerne, vor allem passt es super zum Bier," schwärmt Erik Salarov, der mit seinen Dreadlocks so gar nicht wie ein Bierbrauer aussieht. Doch das ist er mit Herz und Seele.

"Wir bringen den Israelis das Biertrinken bei"

In dem kleinen Land im Nahen Osten hat Bier keine Tradition. Erst in den letzten 10 Jahren haben über 300 neue Mikrobrauereien eröffnet. Erik erzählt begeistert von dem neuen Trend, von Brauereien in der winzigen Küche einer Privatwohnung , aber auch von seinem Lokal Libira, das 200 Plätze hat. Im Ausgehviertel am Hafen ihrer Heimatstadt trinken und feiern Christen und Juden, Araber und Israelis zusammen. Haifa ist eine multikulturelle Stadt und berühmt für das friedliche Miteinander. Keine Partystadt wie Tel Aviv, eher ein bisschen gediegen und ruhig, aber auch weltoffen und schick.