Taybeh Oktoberfest in Palästina feiert 15-jähriges Bestehen

Sechstausend Hektoliter Taybeh Bier werden im Jahr produziert. Außer den Familienmitgliedern arbeiten in der Brauerei 15 vorwiegend muslimische Arbeiter. "Die Arbeiter in der Brauerei trinken kein Bier, nicht einmal alkoholfreies", erklärt Nadim. "Schließlich halten wir uns ja alle an die religiösen Regeln", sagt er augenzwinkernd und schmunzelt ein bisschen.

Die Khourys sind, so wie die meisten Einwohner Taybehs Christen, deshalb dürfen sie Alkohol trinken. Neben den fünf regulären Sorten, den Hausbieren, hat Nadims Sohn Canaan für das diesjährige Taybeh Oktoberfest fünf zusätzliche Sorten produziert. Besonders exotisch klingt das "Lemon Sitti Goose", ein Bier mit Limonengeschmack und Salz aus dem Toten Meer.

Sowohl Nadims Sohn, als auch seine Tochter haben beide in Amerika Brauereiwissenschaften studiert und mit Auszeichnung bestanden. Sie kreieren Biere auf Feinschmeckerniveau, die beliebt sind in den schicken Bars und Restaurants in Tel Aviv und Jerusalem. Alle Biere sind nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut - und außerdem koscher. Doch das interessiert die jungen Israelis und die anderen Bierliebhaber weniger als der exzellente Geschmack.

Tausende Bierfans aller Nationalitäten und Religionen kommen zum Taybeh Oktoberfest

Das Taybeh-Bier und das Oktoberfest sollen Freude und Vergnügen in die Region bringen und ein Stück Normalität. Es soll zeigen, dass Palästina mehr zu bieten hat als politische Unruhen: Musik, Tanz, köstliches Essen, Kultur und Bier. Und dass das Hopfengetränk im Nahen Osten genau genommen eine längere Tradition hat als in Bayern, wissen auch viele nicht, erklärt Nadim Khoury:

"Vor 5.000 Jahren erfand der Pharao das Bier. Als die Pyramiden gebaut wurden, war der Lohn für die Arbeiter ein Laib Brot und ein Krug Bier."

Zu Bier und Würstchen gibt es arabische Folkloretänze, Rockmusik und DJs, aber auch ungarische und österreichische Klänge. Über eine Band aus Bayern würde sich die Familie Khoury sehr freuen, doch bis jetzt ist noch niemand der Einladung gefolgt. Außerdem findet ein Umzug statt, man kann klettern, es gibt Spiele für Kinder, Schminken mit Henna und am Samstagabend wird ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert.