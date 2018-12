"Todesursache Flucht": Gedenkbuch erinnert an 35.597 tote Flüchtlinge

Ein kleiner Junge liegt bäuchlings am Strand, das Gesicht halb in den nassen Sand gedrückt, als würde er schlafen: Dieses Bild brachte im September 2015 die abgeklärte Welt für einen kurzen Moment aus dem Takt. Das Foto zeigt den syrischen Jungen Alan Kurdi, 3 Jahre alt, gekentert auf hoher See, ertrunken in den Wellen des Mittelmeers.

Mit ihm starben sein 5 Jahre alter Bruder Ghalip und seine Mutter Rehan. Sein Vater Abdullah ist übrig geblieben. "Er selbst hat überlebt, das bringt ihn um, jeden Tag", schreiben die Autorinnen Anja Tuckermann und Kristina Milz in ihrem Buch "Todesursache: Flucht", das am 1. Dezember erscheint.

35.597 Flucht-Tote in 25 Jahren

Auslöser für das 462 Seiten starke Buch war eine Liste der Menschen, die in den letzten 25 Jahren auf der Flucht zu Tode gekommen sind – auf dem Weg nach Europa, in Lagern, bei der Abschiebung oder zurück im Herkunftsland. 35.597 meist namenlose Opfer umfasste die Liste zum Stichtag 30. September 2018. Seit 1993 wird sie von dem Netzwerk "United for intercultural action" fortgeschrieben, basierend auf Zeitungsberichten und Behördenmeldungen. Dem Zusammenschluss gehören über 500 Organisationen aus ganz Europa an.