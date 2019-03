Trainspotter - Die Jäger der Kirchentagslok 101-060

So auch während des Sonntagsblatt-Interviews: Auf David Bielers Handy ploppt die Nachricht auf, dass am Münchner Hauptbahnhof, Gleis 26 in wenigen Minuten eine ganz besondere Rarität einfahren wird: eine "218er Doppeltraktion in der Lackierung ozeanblau-beige". Von diesen Loks gibt es deutschlandweit noch vier, und nur eine wird im Personenverkehr eingesetzt. Als Profi weiß er, dass der perfekte Ort für ein Foto ganz am Ende von Gleis 23 ist. Hier ragt der Bahnsteig so weit aus dem Münchner Bahnhofsgebäude heraus, dass man den einfahrenden Zug noch in freier Fahrt erwischen kann. "Hier steht der Zug noch nicht am Bahnsteig, der das Fahrwerk verdecken würde", erklärt Bieler, und das Fahrwerk sei ein ganz wichtiger Bestandteil des perfekten Fotos.

Die Kirchentagslok 101-060 ist in ganz Deutschland unterwegs. "Echte Fans von Sonderbeklebungen jagen solchen Zügen durch ganz Deutschland hinterher, um sie vor die Kamera zu kriegen", weiß Bahnfan Bieler. Um ihrer Funktion als rollende Botschafterin für den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2019 in Dortmund gerecht werden zu können, sollte sie also auch bald im Personenverkehr eingesetzt werden.