Vom Kibbuz bis Hightech: Meringer Schüler machen Betriebspraktikum in Israel

Bei ihrem Betriebspraktikum in Israel lernten Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse des Meringer Gymnasiums Land und Leute kennen. Hier sind sie am Strand von Tel Aviv.

Untergebracht waren die Schülerinnen und Schüler in Gastfamilien. Begleitet von ihrer Religions- und Sportlehrerin Gerda Harprath besichtigten sie tagsüber unterschiedliche Unternehmen in Karmiel und Umgebung: unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Kunststoff und Gartenmöbeln, eine Art israelisches SOS-Kinderdorf, sowie ein typisch israelisches Kibbuz, eine landwirtschaftlichen Siedlung, in der unter anderem medizinisches Marihuana angebaut wird .

Möglich gemacht hat das Günter Wurm, der seit über 15 Jahren die Städtefreundschaft zwischen der Stadt Karmiel im Norden Israels mit 50.000 Einwohnern und der Marktgemeinde mit viel Einsatz und Beharrlichkeit voranbringt. Zahlreiche gegenseitige Besuche hat er schon organisiert, den Austausch von Sportgruppen, Chören, Kommunalpolitikern, aber dieses Projekt war eine sehr große Herausforderung:

"Ich hätte nicht gedacht, das das so schwierig wird. Seit 15 Jahren habe ich versucht, die Schulen anzuschreiben und mit ihnen Gespräche zu führen und jetzt habe ich endlich einen Rektor gefunden, der das gut findet."

Schulleiter Josef Maisch war gleich begeistert von der Idee, die Partner in Israel sowieso, nur die Schüler zuerst leider nicht. Vor den letzten Sommerferien machte er seinen Schülern das Angebot, ihr Betriebspraktikum in Israel zu absolvieren. Doch zuerst zeigte niemand Interesse. Erst nach den Sommerferien meldeten sich sieben Schülerinnen und Schüler und dann beschloss der Schulleiter:

"Wenn wir sieben Schülerinnen und Schüler haben, die den Schritt wagen, dann wagen wir das auch, das zu organisieren."

Zusammen mit Günter Wurm machte er sich mit viel Engagement auf die Suche nach finanzieller Unterstützung. Denn offizielle Fördertöpfe für das Projekt gab es keine. Zum Glück fanden sich mehrere Sponsoren und auch die Marktgemeinde Mering gab einen Zuschuss. Denn der Meringer Bürgermeister Dieter Kandler hält die Sache für eine tolle Idee: