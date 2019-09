Vor 700 Jahren wurde Sergius von Radonesch, Russlands größter Mönchsvater, geboren

In der russischen Orthodoxie erzählt man sich noch immer die Geschichte von dem tölpelhaften Bauern aus der Moskauer Gegend, der sich eines Sonntags fein herausputzte und zum Dreifaltigkeitskloster nach Radonesch fuhr, um dort den hochberühmten Abt Sergij zu sehen und seinen Segen zu erbitten. Man sagte ihm, er möge ein wenig warten, Sergij grabe gerade die Erde am Zaun um. Tatsächlich erblickte der fromme Bauer dort ein eifrig arbeitendes Männlein in einer zerschlissenen Kutte.

Empört beschwerte sich der Besucher bei den Mönchen, man möge ihn nicht zum Narren halten er sei gekommen, einen Heiligen in Gold und Purpur zu sehen und nicht einen Klosterknecht in schäbiger Arbeitskluft. Wie immer in solchen Geschichten wurde der Ungläubige bald beschämt: Ein Fürst mit großem Gefolge traf ein und verneigte sich sogleich vor dem arbeitsamen Mönchlein bis auf den Boden. Zum schönen Schluss der Legende wird erzählt, wie der skeptische Besucher einige Jahre darauf selbst in das Dreifaltigkeitskloster eintrat und dort bis zu seinem Tod lebte.

Legenden ranken um seinen Geburtstag

Die Geschichte will zeigen, dass Sergij – im Abendland nennt man ihn Sergius – von Radonesch, einer der größten Heiligen Russlands, auch als prominenter Klostergründer und Fürstenberater ein armer, bescheidener Mönch geblieben ist.

Am häufigsten wird der 3. Mai 1314 als sein Geburtstag angegeben, doch es sind auch die Jahre 1322 und 1319 auf dem Markt der Legenden, die sich um ihn ranken. Aus einer vornehmen Bojarenfamilie im nordrussischen Rostow Welikij stammend und auf den Namen Warfolomej (Bartholomäus) getauft, fiel der Junge in der Schule nicht auf – im Gegenteil, er galt als unbegabt und einfältig, im Gegensatz zu seinen Brüdern. Nach der Legende träumte er früh schon von einer Existenz als Mönch und Einsiedler. Ein geheimnisvoller Mönch soll in der Familie aufgetaucht sein und ihm ein tiefes Verständnis der Heiligen Schrift vermittelt haben.

Bären, Wölfe und ein Einsiedlerkirchlein

Als die Eltern in den politischen Wirren jener Zeit verarmten, ihr Landgut verlassen mussten und nach Radonesch zogen, 50 Kilometer vor Moskau, konnte Sergij seinen Traum verwirklichen. Zusammen mit seinem Bruder Stephan – er war nach kurzer Ehe zum Witwer geworden – begann er ein Einsiedlerleben in den unwegsamen Wäldern, in der Gesellschaft von Bären, Wölfen und Füchsen. Das kleine Kirchlein, dessen Holzbalken die beiden Einsiedler selbst geschlagen hatten, wurde der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht, damals absolut unüblich. Sergij hatte sich "das erhabenste, zugleich aber auch das abgründigste und unzugänglichste Geheimnis des christlichen Glaubens" (Ferdinand Holböck) für sein Gotteshaus gewählt.

Stephan hielt es in der Einsamkeit des Urwalds nicht aus, er wechselte in das Moskauer Theophanie-Kloster (das er später ebenfalls wieder verließ). Sergij blieb allein in den dschungelähnlichen Wäldern, fror im frostklirrenden Winter entsetzlich, fürchtete sich vor dem nächtlichen Geheul der Wölfe und Bären, gewann nach der Legende einen Bären zum Freund, rang mit den eigenen Abgründen und den Erscheinungen von Teufeln und Dämonen, wie es auch vom Mönchsvater Antonios in der ägyptischen Wüste und vielen anderen frommen Aussteigern der Antike berichtet wird – und scharte schließlich zwölf robuste Gefährten um sich, die sein Leben teilen wollten, in einer Eremitenkolonie.