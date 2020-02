Warum vor allem Frauen pflegen: Tanja Mühling forscht in Würzburg über Geschlechterrollen

Kann sich häusliche Pflege negativ auf die Partnerschaft auswirken?

Mühling: Eindeutig ja! Wobei es natürlich nicht zwangsläufig so sein muss. Ob dies passiert, hängt zum Beispiel davon ab, ob man sich gemeinsam entschieden hat, das "Projekt" Pflege in Angriff zu nehmen - auch wenn am Ende in erster Linie die Frau pflegt. Anders ist es, wenn die Frau alleine die Entscheidung trifft. Zum Beispiel, weil sie sagt, dass sie ihre Eltern einfach nicht in ein Heim geben kann. Wenn dadurch keine gemeinsame Freizeit, keine gemeinsamen Wochenenden und kein gemeinsamer Urlaub mehr möglich sind, kann dies für eine Partnerschaft sehr belastend sein.

Viele Pflegende sagen, dass sie keine Freunde mehr treffen und keinen Hobbys mehr nachgehen können, weil Beruf und Pflege zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Macht das auf Dauer nicht krank?

Mühling: Ja, das ist so, deshalb brauchen wir auch dringend mehr Hilfen und Angebote wie Tages- und Kurzzeitpflege. Die Tagespflege erleben Angehörige, die sich auf dieses Angebot einlassen, als sehr hilfreich, denn hier haben sie nicht das Gefühl, den Pflegebedürftigen "abzuschieben".

Man kann allerdings auch beobachten, dass es Frauen gibt, die jahrzehntelang häuslich pflegen und das offenbar auch ganz gut aushalten. Viele von ihnen sagen, dass ihnen die Pflege eine Menge gibt. Sie haben das Gefühl, etwas Sinnvolles und Richtiges zu tun.

Was kann es denn in monetärer Hinsicht bedeuten, häusliche Pflege zu leisten? Besteht die Gefahr von Altersarmut?

Mühling: Ja, das ist so. Noch haben wir in Deutschland im internationalen Vergleich eine relativ niedrige Altersarmut, aber das verändert sich gerade. In der nächsten Generation, die in Rente geht, werden viele Frauen von Altersarmut betroffen sein, weil sie oft lange Ausfallzeiten haben. Sie haben zuerst für ihre Kinder gesorgt, dann womöglich die Schwiegereltern gepflegt und danach die eigenen Eltern. Ganz schwierig wird es, wenn in den Phasen dazwischen nur auf Minijobbasis gearbeitet wurde. Ich appelliere deshalb seit Jahren an Frauen, unbedingt sozialversicherungspflichtig erwerbstätig zu sein. Auch neben der Pflege.