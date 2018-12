Weihnachtsansprache 2018: Tipps des Landesbischofs für Heiligabend

An Heiligabend wird es in allen Kirche zu hören sein: Das weltberühmte Lied "Stille Nacht! Heilige Nacht!". Es ist in mehr als 300 Sprachen übersetzt - und eines der beliebtesten Weihnachtslieder. Still ist das Weihnachtsfest aber nur selten, sondern hektisch, vielleicht sogar aufgeladen mit zu hohen Erwartungen an die Familie, das perfekte Essen und die Geschenke. Wie Weihnachten ein gutes und friedliches Fest werden kann? Dafür hat Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm in seiner Weihnachtsansprache 2018 ein paar Ratschläge.

Ein frohes und gesegnetes Fest!