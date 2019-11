Weihnachtstrucker der Johanniter sammeln wieder Hilfspakete

Die Weihnachtstrucker der Johanniter starten mit den Vorbereitungen ihrer alljährlichen humanitären Hilfsaktion. Ab dem 23. November können Schulen, Kindergärten, Vereine, Firmen und Privatleute Pakete mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln verpacken und in den Dienststellen der Johanniter abgeben. Zwischen Weihnachten und Silvester werden die gespendeten Hilfspakete in sechs Lkw-Konvois von mehr als hundert ehrenamtlichen Fahrern und Helfern nach Albanien, Bosnien, Rumänien, in die Ukraine und nach Bulgarien in ausgewählte Kleinstädte, Dörfer sowie abgelegene Bergdörfer gebracht.

Dort werden die Pakete mit Unterstützung ortsansässiger Partnerorganisationen wie etwa Kirchengemeinden, Schulen oder Privatinitiativen an die Empfänger übergeben. Zu den Beschenkten gehören sozial schwache und kinderreiche Familien, Waisen, Kindergarten- und Schulkinder, Senioren, Menschen mit Behinderung, Besucher von Armenküchen und Bewohner von Roma-Siedlungen. Im Vorjahr konnten den Angaben zufolge mehr als 55.000 Päckchen verteilt werden.