Weihnachtstrucker der Johanniter sammeln zum 25. Mal Hilfspakete

Weihnachtstrucker feiern 25-jähriges Bestehen

Im vergangenen Jahr konnten laut Mitteilung mehr als 58.000 Päckchen mit 46 Sattelschleppern an die Zielorte gebracht werden und Tausende Menschen ein wenig glücklicher machen. Heuer feiert die Sammelaktion ihr 25-jähriges Bestehen. Anfangs war sie auf Bayern begrenzt - "in diesem Jahr beteiligen sich fast alle der deutschen Landesverbände der Johanniter", sagte der Regionalvorstand der Johanniter in München, Martin Swoboda. In jedem Regionalverband gelte es, Helfer zu finden und zu informieren, Lkws zu organisieren, Routen zu planen und Zollpapiere vorzubereiten.

Trotz des Aufwands freut sich Swoboda, wieder dabei zu sein: "Hier wissen wir ganz genau, dass unsere Hilfe gebraucht wird und auch ankommt." Die Pakete erleichterten den Menschen die Grundversorgung in den harten Wintermonaten "und senden ihnen zugleich ein Zeichen der Solidarität", sagte Swoboda. Vieles, was man in Deutschland für selbstverständlich halte, sei für andere Menschen in Europa besonders wertvoll: "eine intakte Infrastruktur, zur Schule zu gehen, ausreichend Essen zu haben oder Dinge wie eine Zahnbürste zu besitzen".