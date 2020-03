Wie bleibt München lebenswert? Großangelegte Studie startet ab Montag

Wachsende Armut in Bayern

Autor Christine Ulrich

Es ist ein ständiges Kommen und Gehen in der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof. Und doch gelingt es der christlichen Hilfsorganisation, einen geschützten Raum für Notleidende zu bewahren. Eine Aufgabe, die gerade in München immer wichtiger wird.