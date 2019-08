Wie mit dem "Werdenfelser Weg" die Anzahl der Fixierungen in der Pflege halbiert wurde

Der verwirrte Mann war nicht zu bändigen. Er wurde aggressiv. Tobte. Deshalb erhielt er Beruhigungsmittel. Doch seine Frau war damit nicht einverstanden. Nach langem Hin und Her wurden daher die Arzneien abgesetzt. "Daraufhin bekam er einen so schweren Tobsuchtsanfall, dass man die Polizei holen und ihn in eine Psychiatrie bringen musste", erzählt Erika Rose. Sie ist Verfahrenspflegerin in Würzburg, das heißt, sie vertritt die Interessen von Betroffenen vor Betreuungsgerichten. Der Mann starb in jener Nacht in der Psychiatrie. Der Fall zeigt für Rose, wie kniffelig das Thema "Freiheitsentziehende Maßnahmen" ist.

Schwerstpflegebedürftige sind oft völlig abhängig von jenen, die sie pflegen. Sie können sich kaum noch äußern. Können fast nichts mehr entscheiden. Wie sie sich verhalten, "stört" oft oder gilt als gefährlich. Deshalb wird die Freiheit dieser Menschen in Heimen und Kliniken oft eingeschränkt. "Zum Beispiel durch Gurte, Medikamente oder eine Unterbringung auf einer beschützenden Station", berichtet Rose. Alles ist genehmigungspflichtig. Um gute Entscheidungen treffen zu können, ziehen Richter immer öfter Pflegefachkräfte als Verfahrenspfleger hinzu. Diese Methode wird dann als "Werdenfelser Weg" bezeichnet.

"Werdenfelser Weg": Was Verfahrenspfleger tun

Gute Verfahrenspfleger verhindern Fixierungen, indem sie Alternativen finden, sagt Rose: "Man kann Menschen zum Beispiel beruhigen, wenn man ihre Biografie kennt." Demente Menschen liefen etwa nicht weg, erklärt die 74-Jährige, die gelernte Krankenschwester und seit 2012 im Dienst des "Werdenfelser Wegs" ehrenamtlich tätig ist: "Sie laufen zu etwas hin." Und zwar in ihrer Fantasie dorthin, wohin sie einstmals "in echt" liefen. Vielleicht eilte eine junge Mutter häufig zu ihrem Baby, um nach ihm zu sehen. 60 Jahre später kann man sie vielleicht beruhigen, indem man ihr eine Pflegepuppe als Babyersatz in den Arm legt.

Anfangs sei ihr Ehrenamt sehr zeitintensiv gewesen, erzählt Rose: "Ich war jährlich bis zu 70 Mal im Einsatz." Inzwischen wird sie noch 40 Mal pro Jahr gerufen, weil Angehörige oder Betreuer möchten, dass ein Mensch zu seinem eigenen Schutz fixiert wird. Oft geschieht dies aus Angst davor, dass der Betroffene stürzen könnte. Doch ein Sturzrisiko könne nicht per se ein Grund dafür sein, einen Menschen anzubinden, sagt die ehemalige Krankenschwester: "Es kommt darauf an, wie der Mensch stürzt." Einige sackten in sich zusammen, dies sei ohne Gefahr. "Andere fallen um wie ein Baum." Das könne gefährlich werden.