Wie Pfarrerin Pöhlmann die Kirche bei der UNO in New York unterstützt

Mit Spezialvikariat Erfahrungen im Ausland sammeln

Pöhlmann ist in der Nähe der evangelischen Stadt Bayreuth aufgewachsen ist. Ihr Vikariat – die Ausbildung zur Pfarrerin – hat sie in der oberpfälzischen Diaspora absolviert. Nach ihrer Ordination im vergangenen Sommer könnte sie bereits eine bayerische Gemeinde leiten. Doch nach Auslandsaufenthalten und Reisen nach Ungarn, Israel und in den Iran stand für sie fest: "Bevor ich in die Gemeinde gehe, will ich noch mal ein Jahr lang was anderes machen."

Deshalb hat Pöhlmann ihre Pfarrausbildung bei der bayerischen Landeskirche um ein Jahr verlängert und macht ein Spezialvikariat. Mit dem Angebot will die Kirche angehenden Pfarrerinnen und Pfarrern ermöglichen, andere kirchliche Berufe kennenzulernen, sagt Kirchenrätin Isolde Schmucker, Referentin für Ausbildung und Personalentwicklung der ELKB: "Wir wollen den Blick weiten für alle Arbeitsfelder in unserer Landeskirche."

Etwa vier Theologen aus ganz Bayern sammeln so jedes Jahr Erfahrungen unter anderem in der Tourismus- oder Krankenhaus-Seelsorge, der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit oder der Organisation des Kirchentags. Auch Einsätze im Ausland sind möglich. Sie können in einer der deutschen Gemeinden oder in der Entwicklungsarbeit weltweit helfen – oder sich bei internationalen kirchlichen Vereinigungen wie dem Lutherischen Weltbund engagieren.