Würzburger Sebastian Wächter bietet außergewöhnliche Coachings im Rollstuhl an

Mitte Juli 2019 wurde Sebastian Wächter aus Würzburg mit dem "European Speaker Award 2019" ausgezeichnet. In seinen Workshops coacht der Mentaltrainer die Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf besondere Weise: anhand von Beispielen aus seinem eigenen Leben im Rollstuhl. Wie das konkret aussieht, was er damit bewirken möchte und wie er auf die Idee gekommen ist? Ein Radio-Porträt von Regine Krieger.

Es passierte beim Wandern vor zwölf Jahren. Zusammen mit seinem Bruder kam Sebastian Wächter aus Würzburg auf etwa halber Strecke an einem Bach an, den sie überqueren mussten. Wächters Bruder sprang locker drüber. Er selber blieb mit dem Fuß an einer Wurzel hängen, stürzte in den Bach und brach sich den fünften Halswirbel. "Die Folge war die Querschnittslähmung, die ich seitdem habe", sagt der Mann, der damals 18 Jahre alt war.

Von einem Tag auf den anderen konnte mehr als 90 Prozent seiner Muskeln nicht mehr bewegen. Trotzdem klingt sein weiterer Lebenslauf wahnsinnig aktiv: Wächter machte Abitur, studierte Wirtschaftsmathematik und absolvierte ein Auslandssemester.

Auch der Sport wurde wieder ein wichtiger Teil seines Lebens. "Ich war vor meinem Unfall schon Teamsportler", erklärt er. Nach dem Unfall begann er, Rollstuhl-Rugby zu spielen. Inzwischen ist er in der Sportart Bundesligaspieler. "Es macht einfach total viel Spaß."