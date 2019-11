2.11.2019

Recht auf Hilfsmittel

Würzburgerin kämpft seit 6 Jahren mit der Krankenkasse um angepassten Rollstuhl

Eigentlich soll das soziale Netz in Deutschland sicherstellen, dass Menschen die Hilfen bekommen, die sie benötigen. Doch was, wenn die Krankenkasse das benötigte Hilfsmittel einfach nicht bezahlen will? Ein Fall aus Würzburg zeigt die ganze Misere.