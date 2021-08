Drei Zeitzeug*innen erinnern sich an die deutsche Teilung: "Schon als Heranwachsender als unnatürlich empfunden"

In West-Berlin gehörte die Mauer zum Alltag

Uwe-Heinrich Kunkel, heute Pfarrer der Badischen Landeskirche, Jahrgang 1966, wurde in West-Berlin geboren. Er hat die Zeiten der Berliner Mauer also am eigenen Leib erlebt. "Im Alltag merkte man nicht viel davon", erzählt er. Man habe sich gut eingerichtet und der Lebensstandard glich dem der Bundesrepublik. "Mein Vater aber führte meinen Bruder und mich oft an die Mauer." Bei Besuch habe das immer zum Programm gehört.

"Ich erinnere mich vor allem an die Mauer in der Bernauer Straße, die in den ersten Jahren aus den zugemauerten Hausfronten der schon im Osten liegenden Mietshäuser bestand. Mein Onkel war als Feuerwehrmann dabei, als dort während des Mauerbaus 1961 noch Menschen aus den Häusern in den Westen sprangen. Mein Onkel hielt das Sprungtuch mit", berichtet Kunkel weiter.

Schon als Heranwachsender deutsche Teilung als unnatürlich empfunden

Ansonsten hätten er und seine Familie die Teilung beim Reisen gespürt. Um ins Bundesgebiet zu kommen, mussten sie durch die DDR. "An der Dauer der Grenzabfertigung konnte man immer die politische Großwetterlage ablesen", erinnert sich Kunkel. Im Alltag habe es Besonderheiten gegeben, die aber kaum jemand noch beachtet habe. "Die U- und S-Bahnen fuhren teilweise unter Ostberliner Gebiet hindurch. Die Bahnhöfe im Osten waren Geisterbahnhöfe, an denen die Züge nicht hielten." Im Grenzbereich seien ganze Straßenzüge durch die Mauer geteilt gewesen. Man habe die Häuser auf der anderen Seite gesehen, habe aber nicht hingehen können. "Ich habe das schon als Heranwachsender als unnatürlich empfunden."

Auch an Besuche in der DDR erinnert sich Kunkel genau. Alles sei ihm erdrückend erschienen, grau in grau. Aber es gab auch Lichtblicke: "Von unserer Kirchengemeinde aus suchten wir auch Kontakte mit Jugendlichen im Osten. Konkret kann ich mich an Begegnungen mit jugendlichen Besetzern von maroden Mietshäusern erinnern, ohne fließend Wasser, Strom angezapft. Es gab also nicht nur im Westen Hausbesetzer!"

Ambivalente Wendezeit

Die Wendezeit schließlich schildert er ambivalent. Am Tag nach der Maueröffnung fuhr er mit seinem Bruder zum Grenzübergang Bornholmer Straße. "Wir sahen die vielen Trabis, Menschen, die freudig und teilweise weinend die Grenze passierten. Es war unbegreiflich und überwältigend." Ihm sind aber auch das Verhalten und die Äußerungen vieler West-Politiker in Erinnerung, die er als peinlich empfunden habe. "Kaum jemand hatte im Entferntesten an eine Maueröffnung gedacht. Alle Worte, außer die Willy Brandts, waren da überflüssig."

Heute empfinde er vor allem ein Gefühl der Dankbarkeit. "Eigentlich ist das bis heute noch unbegreiflich für mich." In der Schule merke er aber, wie wenig die Heranwachsenden von dieser Zeit wüssten. "Um so weniger habe ich Verständnis für Verklärungen und Beschönigungen der Zeit der Mauer." Sein Fazit: "Wir sollten alle dankbar sein, dass diese Umbruchszeiten friedlich verlaufen sind."