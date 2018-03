Zeitzeugin Ruth Melcer hat als Kind Auschwitz überlebt

1944 schließlich der Transport nach Auschwitz. Der Neunjährigen war voll bewusst, was Auschwitz war und was dort mit Juden passierte. Doch wieder hatte die Familie Glück. "Wir kamen als Arbeiter, deshalb gab es keine Selektion an der Rampe", berichtet Melcer. Allen wurden die Haare geschoren, nur Ruth ließ man ihre blonden Locken. Mutter und Tochter kamen nach Birkenau. Ein weiblicher Kapo namens Olga bot an, Ruth zu verstecken. "Sie sagte, ich käme sonst lebend nicht aus dem Lager heraus", erinnert sich die Zeitzeugin. Also ging Ruth mit und tauchte ab. Sie nahm nicht an den Appellen teil, und sie löste sich praktisch in Luft auf, wenn der berüchtigte KZ-Arzt Josef Mengele im Lager nach Kindern suchte, die er für seine Experimente missbrauchen konnte.

Doch noch jemand hatte Interesse an dem hübschen Mädchen. "Ich hatte frappierende Ähnlichkeit mit einer Frau von der SS, als wäre ich ihre Tochter", berichtet Melcer. Diese Frau nahm Ruth zu Spaziergängen mit. "Können Sie sich das vorstellen, spazierengehen in Auschwitz?" fragt Melcer mit sarkastischem Unterton in der Stimme. Die Frau führte sie in Hallen voller Kleidung und staffierte sie mit französischen Mäntelchen und Lackschuhen aus. Bis heute weiß Melcer nicht, was die SS-Wache bezweckte. Aber sie erinnert sich an ein Gefühl der Enttäuschung: "Ich hätte lieber etwas zu essen bekommen, als Lackschühchen."

Als Neunjährige im KZ Auschwitz sechs Wochen auf sich gestellt

Im Dezember 1944 kam das Mädchen in das "C-Lager" für Alte, Zigeuner und Kinder. Ihre Mutter wurde nach Ravensbrück abtransportiert. "Ich lebe nur, weil ich nicht mitgegangen bin", sagt Melcer. Ruth war jetzt völlig auf sich gestellt. Hunger, Einsamkeit, Angst waren sechs Wochen lang ihre einzigen Begleiter. Engere Kontakte zu Mitgefangenen gab es nicht: "Die meisten waren praktisch tot, es gab da nichts Lebendiges mehr. Ich dachte: Das ist die Endstation." Die Befreiung durch die Rote Armee erlebte sie "wie eine Fata Morgana". Alle Kinder wurden in eine Kutsche gesetzt und ins Waisenhaus nach Krakau verfrachtet. In dieser Kutsche fasste Ruth einen Entschluss: "Ich habe beschlossen, dass ich mir nie wieder etwas gefallen lassen wollte."