Der amerikanische Franziskanerpater Richard Rohr im Interview

Könnten Sie zu Anfang etwas vermutlich Unmögliches versuchen und Ihre Spiritualität in einem, vielleicht auch drei Sätzen zusammenfassen?

Richard Rohr: Das geht sogar noch kürzer (lacht). Ich bin einmal um eine Zusammenfassung in zwei Wörtern gebeten worden. Okay, im Deutschen ist es ein sehr großes Wort aus zwei nicht weniger großen Wörtern, aber ihr Deutsche seid ja ganz gut mit großen Wörtern. Also: Inkarnationsmystik.

Ich will es erklären: Inkarnation heißt, dass es um die Welt der Materie geht, die physische, die physikalische Welt, um "Fleischwerdung". Mystik beinhaltet dagegen, dass dabei noch weit größere Verbindungen und Zusammenhänge im Spiel sind, dass es um etwas geht, was nicht gefangen ist in dieser Körperlichkeit, sondern etwas, das sich durch die physische Welt auf etwas hinbewegt, das wir geistlich oder spirituell nennen. Der letztliche Effekt: dass wir durch die Materie zum Geist kommen - und dass am Ende beide dasselbe sind.

Das Einzige, was ich dem hinzufüge - Sie haben mir ja ein paar Sätze zugestanden, auch wenn ich da schon drüber bin (lacht) -, und das geht stark auf Jesus und Franz von Assisi zurück: Ich glaube, dass man dabei Partei ergreifen muss für die Entrechteten, für die unten in der Gesellschaft und nicht für die an der Spitze. Sonst wird all das elitär, es wird zu einer Spiritualität, die dich anderen Menschen überlegen fühlen lässt. Wenn dieses Korrektiv nicht irgendwo in deinem Leben da ist, wirst du dich vermutlich verirren. Also: eine Inkarnationsmystik, die nach unten blickt.

Was zur nächsten Frage führt: In dem Lesebuch "Geheimnis und Gnade" mit Richard-Rohr-Texten, das der Claudius Verlag anlässlich Ihres 75. Geburtstags herausgegeben hat, fehlt ein Begriff im Inhaltsverzeichnis: Zweifel. Hat der Zweifel je eine Rolle auf Ihrem spirituellen Weg gespielt?

Rohr: Ich konnte mich in meinem Leben irgendwie der Reihe nach oder sozusagen fortwährend in den Zweifel hinein- und, so glaube ich, auch durch ihn hindurchbewegen. Ich bin wie wahrscheinlich die meisten Protestanten oder Lutheraner meiner Generation ohne viele Zweifel erzogen worden. Man hatte eine Menge Gewissheiten, eine Menge absoluter Antworten. Aber dann kamen die 1960er-Jahre, als ich ein junger Mann war. Und die ganze Kultur trat in einen kulturellen Zweifel an allem ein. Wir nennen das heute Postmoderne. Aber damals hat sich das ja Jahr für Jahr abgespielt, 1962, 1963, 1964, 1965 … Ich konnte mich gewissermaßen durch all das hindurchbewegen und an dem festhalten, was an meinen früheren Gewissheiten gut war, und mich von dem verabschieden, was nicht gut an ihnen war. Ich konnte, wie ich das nenne, die Ordnung und die Unordnung im Gleichgewicht halten.