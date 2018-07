Thomas von Kempens "Nachfolge Christi"

MAN HAT DIE TEXTE von Thomas von Kempen oft mit einer asketischen Brille gelesen und ihm Weltverneinung vorgeworfen. Doch der Text, den ich hier kommentieren möchte, zeigt, dass Thomas von Kempen ein Mystiker ist. Das Ziel seiner Spiritualität ist nicht die Askese, sondern die mystische Erfahrung. Und die schildert Thomas in einer zärtlichen Sprache.

Gewiß kommt Christus zu dir und läßt dich seine Tröstungen genießen,

wenn du ihm im Innern eine würdige Wohnstätte wirst zubereitet haben.

All seine Schönheit und Herrlichkeit kommt aus dem Inneren,

und dort hat er sein Wohlgefallen.

Den innerlichen Menschen sucht Christus gern heim,

hält mit ihm freundliche Gespräche, schenkt ihm lieblichen Trost und hohen Frieden

und geht so vertraulich mit ihm um,

daß sich Himmel und Erde nicht genug darüber verwundern können.

(aus: Thomas von Kempen, »Das Buch von der Nachfolge Christi«)

Es geht darum, dass wir nach innen gehen und dort im Innern den Himmel in uns entdecken, den Ort, in dem Christus selbst in uns ist. Wenn wir diesen inneren Raum der Stille in uns erfahren, dann erleben wir Christus als den zärtlichen Tröster. Und wir erleben seine Schönheit und Herrlichkeit, seinen lieblichen Trost, seine Freundlichkeit. Dort ist Christus nicht der Richter und Herrscher, sondern der, der mit uns freundliche Gespräche führt, der vertraulich mit uns umgeht und uns einen tiefen inneren Frieden schenkt.

Um zu dieser wunderbaren Erfahrung zu kommen, verlangt Thomas keine Verzichtleistungen, sondern nur den Weg nach innen. Wir sollten innehalten, um im Innern den Halt zu finden mitten in den Turbulenzen unseres Lebens.

Dieser Halt ist für Thomas Christus selbst, der unser Freund ist, der freundlich mit uns umgeht, der uns liebevoll tröstet. Dieser Trost, den wir im Innern von Christus erfahren dürfen, tröstet uns über manche Widrigkeiten hinweg, die der Alltag mit sich bringt. Von dem Druck, der im Alltag oft auf uns lastet,

befreit uns Jesu liebevolle Gegenwart im Innern.