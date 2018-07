Zenmeisterin Doris Zölls über "Wolke des Nichtwissens"

Du kannst nicht leiblich in den Himmel gelangen,

sondern nur geistig, in deinem Bewusstsein. Zeit, Ort und Raum, diese drei Kategorien

sind bei allem geistigen Wirken zu vergessen. In geistiger Hinsicht ist der Himmel

gleichweit nach oben wie nach unten entfernt... Sodass der Mensch,

welcher ein wahres Verlangen verspürt, im Himmel zu sein,

auch schon im geistigen Sinn im Himmel ist. (Wolke des Nichtwissens)

Auf den ersten Blick erscheint es, als ob der Verfasser des Texts uns jegliche Illusion nehmen möchte, den Himmel in unserem körperlichen Dasein erleben zu können. Er verweist auf unseren Geist, trennt scheinbar den Himmel als das Geistige vom Irdischen.

Schauen wir jedoch auf die dritte Zeile des Texts, gibt es dort einen wichtigen Hinweis, der diese Kluft aufhebt. Da heißt es nämlich: Der Himmel ist gleichweit nach oben wie nach unten. Der Himmel steht daher nicht für das Geistige, das dem Irdischen gegenübersteht. Er findet sich in der Mitte zwischen Geistigem und Irdischem. Kommen beide in Einklang, erfahren wir den Himmel.

Dabei darf das Geistige nicht mit unserem Denken verwechselt werden. Dieses spielt sich noch in Raum und Zeit ab und gehört dem Irdischen an. Der Himmel jedoch ist jenseits unseres Denkens, er ist der Moment der Zeitlosigkeit, der Unbegrenztheit. Das Erleben dieser Unendlichkeit hat mit unserem Denken nichts zu tun. Der Autor spricht daher von einem Bewusstsein als die geistige Dimension in uns. Sie zeigt sich in dem Erkennen der Wirklichkeit, die alle Dualität übersteigt, und uns aus der Trennung von Geistigem und Irdischem herausholt.

Bereits in der Sehnsucht nach dem Himmlischen, in dem Verlangen nach dem Ende allen Leidens, tut sich in uns der Himmel auf. Wir spüren die geistigen Kräfte in uns.

Der Himmel ist inwendig in uns, sagt Jesus. Der Himmel ist nicht jenseits und auch nicht diesseits.