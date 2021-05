10 Tipps für himmlische Ferien in Bayern

In Oberfranken bieten verschiedene Gemeinden Tagespilgertouren an. Die Forchheimer zum Beispiel nehmen sich unter der Leitung des Pilgerbegleiters Detlef Bär den "Steigerwälder Jakobsweg" vor. In fünf Samstagsetappen zwischen April und August wollen sie die etwa 100 Kilometer lange Route zurücklegen. Wer unterwegs müde wird, darf in das Begleitfahrzeug steigen. Schnupperpilgern gibt es an sieben Samstagen auch mit Pfarrer Michael Thein im Kirchenkreis Bayreuth.

Und hier gibt es noch mehr Pilger-Touren und Termine für Bayern: pilgern-bayern.de

Urlaubstipp 6 - Zwischen See und Schäferwagen in Mittelfranken

Wenn die Türen dieses Schäferwagens aufgehen, hüpfen daraus keine Lämmchen. In ihm findet sich alles, was einen Gottesdienst ausmacht: Altar, Kreuz, Kerze, Kanzel, Sitzbänke.