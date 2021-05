5 Ausflugsziele in Bayern für Urlaub oder Wochenende

Nach einer Erfrischung im See lässt sich der Ausflug am schönsten ausklingen mit einem Besuch im Biergarten des nahegelegenen Klosters Reutberg. Dort gibt es leckeres und günstiges Essen, die Zutaten sind allesamt aus der Region. Herrlich ist auch der Ausblick vom Klosterberg aus auf das Alpenpanorama.

5. Faulenzen am Starnberger See bei München

Wenn ich mal so richtiges Beach-Feeling mitten in Oberbayern suche, dann komm ich hierher: Zum "Kleinen Seehaus" in Münsing, am südlichen Ende des Starnberger Sees. Liegestühle zum Chillen stehen in einem etwas größer geratenen Sandkasten direkt am See. Nur ein paar Meter entfernt das perfekte Catering: Ein leckeres kleines Restaurant mit Gourmet-Imbissbude.