"500 Fragen und ein paar Antworten": Diskussionen auf der Luther-Couch

Am 9. Oktober 2018 wird das rote Sofa, die "Luther-Couch", in der evangelischen St. Annakirche in Augsburg aufgebaut. Bis zum 20. Oktober 2018 diskutieren darauf fast jeden Abend Prominente unter anderem über Ängste, die Menschenwürde und die Digitalisierung. Ein Radio-Beitrag von Susanne Zehentbauer.