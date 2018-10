Ein Haarschnitt mit Folgen - Simson und Delia

Die Geschichte des Simson ist im Buch der Richter aufgeschrieben. Sie besteht aus einer Sammlung volkstümlicher Sagen über die Taten des übermenschlich starken Simson. Immer, wenn sich der Riese in die Enge getrieben fühlt, rastet er aus. Und wenn er richtig rot sieht, dann legt er sich auch mit tausend Männern an.

Trotzdem ist Simson bei manchen Frauen sehr beliebt. Er ist aber auch eine strahlende Erscheinung:

Groß, stark mit Hipster-Vollbart und einer Löwenmähne.

Delia, ein reizendes Mädchen, umgarnt Simson und der verknallt sich bis über beide Ohren in Delia und fasst Vertrauen. Dabei will Deila nur herausfinden, was sein Geheimnis ist. Warum ist er so unbesiegbar? Aber wie? Delia wirft ihre körperlichen Reize in die Waagschale und entlockt Simsons Geheimnis: es sind seine Haare. Als er ein Nickerchen in Delias Schoß macht, nimmt sie eine Schere und schneidet ihm ratzfatz seine Löwenmähne ab. Damit war es um die Kraft des Simson geschehen.

Was tausend Männer nicht geschafft haben, hat Delia hinbekommen: einen unbesiegbaren, rachsüchtigen Mann auszuschalten.