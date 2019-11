Jahreslosung 2020: "Ich glaube; hilf meinem Unglauben" (Markus 9,24)

Die Jahreslosung 2020 lautet: "Ich glaube; hilf meinem Unglauben!" Der Spruch stammt aus der Bibel und steht im Markusevangelium in Kapitel 9, Vers 24. Dort wird erzählt, wie Jesus einen Jungen heilt. Der Junge wird von dämonischen Mächten geplagt und zu Boden geworfen. Niemand kann den Jungen heilen. Dann wendet sich der Vater des Jungen an Jesus und bittet diesen um Hilfe. Er hat wenig Hoffnung und sagt: "Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns!" (Vers 22). Jesus erklärt, dass "alle Dinge dem möglich sind, der da glaubt". Daraufhin gesteht der Vater seine Zweifel und sagt eben jenen Satz: "Ich glaube; hilf meinem Unglauben!" Jesus handelt - und befreit den Jungen von seinem Leiden.

Glaube und Zweifel sind Themen der Jahreslosung 2020

Glaube und Zweifel - das sind die großen Themen der Jahreslosung 2020, erklärt der bayerische Theologe Christof Hechtel. In jedem Leben gebe es "Phasen, in denen jemand sein Leben genießt, sich daran freut und dafür Gott im Himmel dankbar ist. Und Phasen, in denen der Eindruck entsteht, dass nichts mehr trägt und auch der Glaube zu schwinden droht."

Der Text erinnere daran, dass das Leben nicht immer so verlaufe, wie sich der Mensch das vorstelle. Dies habe auch Jesus erkennen müssen: "Er musste durch den Tod. Erst danach zeigte sich das Leben wieder, das dann aber als ewiges Leben sichtbar wurde", so Hechtel. Niemand könne für sich die Hand ins Feuer legen, Lebenskrisen gut bewältigen zu können. Doch gebe die Jahreslosung den Menschen auch Zuversicht.