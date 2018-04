Katharina Ceming ist Theologieprofessorin, Philosophin und Publizistin. Sie hat entdeckt, dass es auch im Christentum schon ganz früh eine Spiritualität gegeben hat, die der fernöstlichen sehr ähnlich ist: die der Wüstenväter. Im 3. und 4. Jahrhundert nach Christus haben sich in Ägypten Männer und Frauen in der Einsamkeit der Wüste auf die Suche nach sich selbst gemacht. Jeder von uns kann auch heute noch privat und beruflich viel von ihren Weisheiten profitieren. Katharina Ceming hat ihre Geschichte erforscht und ein Buch darüber geschrieben – sehr unterhaltsam übrigens – es heißt "Ab in die Wüste!".