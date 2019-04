Mariä Himmelfahrt: Wo in Bayern gearbeitet werden muss

An einem Feiertag werden in Bayern die Konfessionsunterschiede besonders deutlich. Am 15. August wird das katholische Hochfest Mariä Himmelfahrt gefeiert.

Menschen in bayerischen Gemeinden, in denen Katholiken in der Überzahl sind, dürfen sich über einen freien Tag freuen, in evangelischen Regionen dagegen wird gearbeitet. Heuer ist Mariä Himmelfahrt in 1.704 von insgesamt 2.056 Gemeinden im Freistaat gesetzlicher Feiertag, wie das Landesamt für Statistik in Fürth mitteilte. In nur 352 Gemeinden ist also ganz normaler Werktag.

Katholische Gemeinden feiern Mariä Himmelfahrt

Im katholischen Ober- und Niederbayern ist laut Mitteilung der 15. August in allen Kommunen frei. In der Oberpfalz sind 96 Prozent der Gemeinden überwiegend katholisch, in Schwaben 95,3 Prozent und in Unterfranken 87 Prozent. In den meisten Gemeinden der evangelisch geprägten Regierungsbezirke Ober- und Mittelfranken ist Mariä Himmelfahrt dagegen kein Feiertag. Hier sind nur 46,3 (Oberfranken) und 18,1 Prozent (Mittelfranken) der Gemeinden überwiegend katholisch. Frei haben auch die meisten Großstädter: Die Geschäfte in München, Augsburg, Würzburg, Regensburg und Ingolstadt bleiben am kommenden Dienstag geschlossen, in Nürnberg, Fürth und Erlangen dagegen ist der 15. August ein Werktag.

Gesetz für den Schutz der Feiertage regelt 15. August

Laut dem Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage ist in Bayern der 15. August in einer Kommune Feiertag, wenn dort mehr Katholiken als Evangelische leben. Grundlage sind die Ergebnisse des Zensus von 2011. Außer im überwiegenden Teil Bayerns ist Mariä Himmelfahrt nur noch im Saarland gesetzlicher Feiertag. Immerhin gibt es in Bayern 13 verschiedene gesetzliche Feiertage. Eine Übersicht dieser Feiertage gibt es hier zu sehen.