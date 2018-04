Österliche Spiritualität - zum Fest des neuen Lebens

Die Ostergeschichte

Autor Helmut Frank

Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche, in der Christen des Todes Jesu am Kreuz gedenken. Den Berichten der Evangelien zufolge ritt Jesus auf einem Esel in Jerusalem ein und wurde vom Volk jubelnd empfangen. Eine Woche später war er tot. Die letzten Tage Jesu - erzählt in zehn Gemälden.