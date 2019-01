Tu Bischwat - das Neujahrsfest der Bäume

"Das ist die Zeit des letzten Regens in Israel, der Winter geht zu Ende, die Natur fängt an zu blühen, alles wird neu geboren", erzählt die Münchnerin Katja Tsafrir, die mit einem Israeli verheiratet ist und viele Jahre in Jerusalem gelebt hat.

Jetzt ist in Israel die beste Zeit zu pflanzen. Deshalb gehen alle Kinder und auch die Erwachsenen an Tu Bischwat auf die Plantagen und in die Wälder, um Baumsetzlinge einzupflanzen. Schon den kleinen Kindern wird vermittelt, wie wertvoll Bäume im Heiligen Land sind. Denn fast die Hälfte Israels besteht aus Wüste und die Bäume verhindern, dass diese sich weiter ausbreitet. Außerdem spenden sie Schatten bei der großen Hitze in den Sommermonaten und liefern wertvolle Früchte wie Avocados, Orangen, Datteln und Granatäpfel.

Juden, die nicht in Israel leben und keine Möglichkeit haben, an Tu Bischwat selbst einen Baum zu pflanzen, spenden ihren Baum über den Jüdischen Nationalfonds. Die Organisation ist zuständig für die Aufforstung der Wälder in Israel. Für 18 Euro kann man einen Baum kaufen, der dann im Land gepflanzt wird. Katja Tsafrir ist die Delegierte des jüdischen Nationalfonds für Süddeutschland (www.jnf-kkl.de) und weiß warum Bäume und Wälder in Israel teurer und wertvoller sind als bei uns.

"In Israel wächst der Wald nicht wie hier in Deutschland, wo automatisch ein Wald nachwächst. Wälder müssen gepflegt werden, angelegt werden, das Wasser ist nicht da, man muss alles aufforsten".