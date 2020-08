"Tag des Grabsteins" will auf steinerne Zeugnisse aufmerksam machen

Am 17. Oktober laden Steinmetze bundesweit wieder zum inzwischen dritten "Tag des Grabsteins" ein. Der Tag wurde erst im Jahr 2018 vom mittelfränkischen Steinmetz und Grabstein-Händler Alexander Hanel ins Leben gerufen. Der Grabstein- und Friedhofs-Experte will damit auf die jahrtausendealte Tradition steinerner Zeugnisse aufmerksam machen, teilte Hanel weiter mit.

Dieses Jahr sei für das deutsche Friedhofswesen als Ganzes historisch: Im März 2020 hatte die Kultusministerkonferenz auf Empfehlung der deutschen Unesco-Kommission die Friedhofskultur in Deutschland zum immateriellen Kulturerbe erhoben.

Der Steinmetz-Unternehmer hat vor einigen Jahren bereits einen Friedhofskulturkongress ins Leben gerufen - einen Fachkongress zur Zukunft der Friedhöfe, zu dem in den vergangenen Jahren zahlreiche Experten aus dem In- und Ausland gekommen sind. Der Kongress fand zunächst mehrere Jahre in Bad Windsheim statt, zuletzt in Nürnberg.